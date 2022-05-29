İpekyolu'nda Mehmet Erdem rüzgarı - Son Dakika
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İpekyolu'nda Mehmet Erdem rüzgarı

29.05.2022 10:52

- İpekyolu'nda Mehmet Erdem rüzgarı Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen 'İpekfest Gençlik Konserleri' bünyesinde sahne alan ünlü şarkıcı Mehmet Erdem, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

- İpekyolu'nda Mehmet Erdem rüzgarı

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen 'İpekfest Gençlik Konserleri' bünyesinde sahne alan ünlü şarkıcı Mehmet Erdem, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

İpekyolu Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 1'incisi gerçekleştirilen "İpekfest Bilim ve Gençlik Festivali'nin 2. gününde Mehmet Erdem fırtınası yaşandı. Saat 20.30 itibariyle Kent Meydanı'nda başlayan konsere Van Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Muradiye Kaymakamı Erkan Savar ve çok sayıda davetli katıldı. Büyük tezahüratlar eşliğinde sahne alan Mehmet Erdem, sevilen şarkısı "Ali yazar, Veli bozar" ile hayranlarına 'merhaba' dedi. Popüler şarkısı "Hakim Bey" ile meydanı coşturan Erdem, konser alanını dolduran Vanlılardan büyük alkış topladı. Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda Mehmet Erdem'e çiçek vermek üzere sahneye gelen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ünlü sanatçıya davetlerini kırmayarak geldikleri için teşekkür etti. Aydın, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, "Van'ın en güzel, en yakışıklı, en hayat dolu gençleri hoş geldiniz. Madem Türkiye'nin en coşkulu gençleri burada, biz de Türkiye'nin en güçlü sesini Van'a davet edelim dedik. Sağ olsun Türkiye'nin en güçlü sesi de bizi kırmayarak buraya geldi ve Türkiye'nin en kaliteli orkestrası da bu akşam burada. İpekyolu Belediyesi olarak sizler için bu festivali başlattık. Festivalimiz 3 gün devam edecek. Hepinizi çok seviyoruz, iyi eğlenceler diliyoruz" dedi.

Ünlü sanatçı Mehmet Erdem ise 15 gün içerisinde 2. kez Van'a geldiğini belirterek, "Bize göstermiş olduğunuz bu teveccüh için ayrıca ben çok teşekkür etmek istiyorum. Her zaman bu coşku, her zaman her yerde olmuyor. Bunu bilin, helal olsun size. Teşekkürler, sağ olun" diye konuştu.

İpekyolu'nda Mehmet Erdem rüzgarı
İpekyolu'nda Mehmet Erdem rüzgarı
İpekyolu'nda Mehmet Erdem rüzgarı
İpekyolu'nda Mehmet Erdem rüzgarı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mehmet Erdem, İpekyolu, gençlik, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İpekyolu'nda Mehmet Erdem rüzgarı - Son Dakika


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