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İpekyolu'nda ödüllü satranç turnuvası başlıyor - Son Dakika

İpekyolu'nda ödüllü satranç turnuvası başlıyor

05.01.2022 14:24
İpekyolu'nda ödüllü satranç turnuvası başlıyor

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi, bilimsel olarak zihinsel gelişimi olumlu desteklediği bilinen satrancın daha geniş kitlelere yayılması, çocukların daha fazla ilgi göstermesi amacıyla satranç turnuvası düzenliyor.

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi, bilimsel olarak zihinsel gelişimi olumlu desteklediği bilinen satrancın daha geniş kitlelere yayılması, çocukların daha fazla ilgi göstermesi amacıyla satranç turnuvası düzenliyor.

İpekyolu Belediyesine bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen "Satranç Turnuvası" 21 Ocak 2022 Cuma günü İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi'nde düzenlenecek. Turnuvaya başvurular 06 -19 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak. Turnuva 16 yaş ve üzeri kadınlar-erkekler, 16 yaş altı kadınlar- erkekler, elit oyuncular şeklinde üç ayrı kategoride ayrı ayrı düzenlenecek. Her kategoride birinciye bin 500 TL, ikinciye bin TL, üçüncüye ise 500 TL para ödülü verilecek. Ayrıca ilk 10'a kalan yarışmacılara ise Milli Takım Forması hediye edilecek.

Satranç sporunun, zihinsel ve fikirsel gelişime büyük katkı sağladığını ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın "Çocuklarımızı ve gençlerimizi satranç sporuna yönlendirmek amacıyla böyle bir turnuva başlatıyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızla satranç oyununda farkındalığı artırmak istiyoruz. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz tarafından kış aylarında kapalı mekanlarda bir çok aktivite yapıyoruz. İnşallah satranç turnuvasında da birbirinden başarılı sporcuların mücadele ettiği çok keyifli müsabakalar göreceğiz. Satranç sporuyla ilgilenen birey sayısını artırmak ve İpekyolu ilçemizde satranç şampiyonları çıkarmak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Turnuvaya katılmak isteyenler 0545 249 78 95 numaralı hatta T.C. kimlik no, ad-soyad ve doğum tarihi bilgilerini mesaj yazarak başvuruda bulunabilirler. - VAN

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Satranç Turnuvası, İpekyolu, gençlik, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İpekyolu'nda ödüllü satranç turnuvası başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İpekyolu'nda ödüllü satranç turnuvası başlıyor - Son Dakika
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