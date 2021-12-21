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Irak Başkonsolosu Majeed'den Hatem Hastanesine ziyaret - Son Dakika

Irak Başkonsolosu Majeed'den Hatem Hastanesine ziyaret

21.12.2021 10:22
Irak Başkonsolosu Majeed'den Hatem Hastanesine ziyaret

Gaziantep-Irak Başkonsolosu Hasan Abdulwahıd Majeed Al-Sınayyıd, Özel Hatem Hastanesi'nde hem Check-up yaptırdı hem de yönetime ziyarette bulundu.

Gaziantep- Irak Başkonsolosu Hasan Abdulwahıd Majeed Al-Sınayyıd, Özel Hatem Hastanesi'nde hem Check-up yaptırdı hem de yönetime ziyarette bulundu.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Gaziantep Irak Başkonsolosu Majeed, "Sağlık en büyük hazinemizdir. Pandemi döneminde bunu çok daha iyi anladık. Bu nedenle hem Check-up yaptırmak hem de yönetimi ziyaret etmek istedim. Check-up işlemlerim çık hızlı ve profesyonelce gerçekleşti. Hekimler oldukça ilgili, hekim kadrosu çok kaliteli, çalışanlar güler güzlü. Sağlık turizmi açısından da Özel Hatem Hastanesi çok başarılı. Branşında deneyimli tercümanlar ve sağlık turizmi ekibi gayet başarılı. Hastanenin konumu çok iyi. Doktorlar alanlarında uzman. Yabancı hastalar Özel Hatem Hastanesi'nden çok memnunlar. Sağlık turizmi yönünden çok iyi bir ivme yakaladı. Bu nedenle verilen hizmetlerden, memnuniyetin ön planda tutulmasından, nitelikli ve konforlu sağlık hizmeti sağlanmasından ötürü teşekkür eder ve başarılarınızın devamını dilerim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Sağlık turizmi, Gaziantep, Pandemi, Irak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Irak Başkonsolosu Majeed'den Hatem Hastanesine ziyaret - Son Dakika


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