Irak, Husilerin Eğitim İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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Yerel

Irak, Husilerin Eğitim İddialarını Yalanladı

Irak hükümeti, Yemen'deki Husilerin Irak'ta eğitim aldığı iddialarını asılsız buldu.

21.03.2025 11:30
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Irak hükümeti, Yemen'deki İran destekli Husilerin Irak'taki bir kampta eğitim aldığı iddialarını yalanladı.

Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki Husilerin Irak'ta bir kampta eğitim aldığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Medya kuruluşları tarafından yayınlanan haberlerin tamamen asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için basın kuruluşlarının daha dikkatli olması çağrısında bulunuldu. Açıklamada ayrıca Irak güvenlik güçlerinin ülke sınırlarını sıkı bir şekilde denetlediği ve Irak topraklarının herhangi bir yabancı grup tarafından askeri veya eğitim amaçlı kullanılmasına kesinlikle izin verilmediği vurgulandı.

Eğitim kampı iddiası

ABD'li Foreign Policy dergisinde dün yer alan bir raporda, Irak'taki İran yanlısı Şii Haşdi Şabi güçlerinin bazı unsurlarının Yemen'de Husilere destek verdiği öne sürüldü. Raporda, Husilerin Irak'ın Diyala vilayetindeki Halis ilçesinde Haşdi Şabi kampında insansız hava aracı ve patlayıcı düzenekleri üzerine özel eğitimden geçtiği iddia edildi. Raporda ayrıca, Husilerin Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir merkezi ofislerinin yanı sıra, Kerkük ve güneyde daha küçük ofislerinin bulunduğunu iddia edildi.

ABD'den İran'a desteği durdurun çağrısı

Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki İsrail bağlantılı gemilere saldırıları nedeniyle ABD Husilere yönelik operasyon başlatmış, başkent Sana'daki saldırılarda en az 53 kişi ölmüştü. İran'ı suçlayan ABD Başkanı Marco Rubio, "İran, Husilere sağlamaya devam ettiği her türlü yardımdan sorumlu tutulacak" ifadesini kullanmıştı. - ERBİL

Kaynak: İHA

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