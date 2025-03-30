Irak'ta Ramazan Bayramı Belirsizliği - Son Dakika
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Yerel

Irak'ta Ramazan Bayramı Belirsizliği

Irak'ta bayram tarihi üzerine yaşanan karışıklık nedeniyle halk sokakta bayram namazı kıldı.

30.03.2025 20:52
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Irak'ta dün akşamdan itibaren başlayan Ramazan Bayramı belirsizliği nedeniyle halk ikiye bölündü. Bazı bölgelerde camilerin kapalı olması nedeniyle halkın bir kısmı bugün sokakta bayram namazı kıldı.

Irak'ta Sünni Vakfı Divanı'nın Ramazan Bayramı'nın ilk gününü yarın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı ile Irak Müftüsü Mehdi el-Sumeydei'nin ise bayramın başlangıcının bugün olduğunu açıklaması ile başlayan Ramazan Bayramı belirsizliği devam ediyor. Halkı ikiye bölen belirsizlik sonucu başta başkent Bağdat olmak üzere Anbar ve Musul gibi birçok kentte Ramazan Bayramı'nı bugün kutlamak isteyenler, kapalı olan camiler nedeniyle sokaklarda bayram namazı kıldı. Bağdat'taki Azamiye bölgesinde yer alan Ebu Hanife Camii'ne doğru yürüyen yüzlerce kişi, caminin kapalı olması nedeniyle bayram namazını sokakta kıldı.

Musul

Musul'da ise resmi dini makamların bugünü Ramazan'ın son günü olarak ilan etmesine rağmen bazı gruplar kentteki El-Musanna Parkı'nda bayram namazı kıldı.

Anbar

Anbar vilayetinde de Felluce, Bağdadi ve Hadise'de halk sokaklarda bayram namazı kıldı. Kaim, Ramadi ve Hit gibi şehirlerde ise halkın büyük bölümü yarın bayramı kutlamaya hazırlanıyor. Özellikle Anbar'ın Kaim ilçesindeki El-Kerme Camii, Sünni Vakfı'nın kararına rağmen kapılarını açarak bayram namazını kılan az sayıdaki camiden biri oldu.

Kurumlar arası tutarsızlık

Irak Fetva Dairesi önce bugünü bayram olarak ilan etti, ardından kararını değiştirerek Ramazan'ın tamamlanması gerektiğini duyurdu. Irak Sünni Vakfı, hilalin görülmediğini belirterek, bayramın yarın başlayacağını açıkladı. Irak Alimler Heyeti ise hilalin şer'i olarak görüldüğünü ve bayramın bugün olduğunu ilan etti.

Yaşanan tartışmalar ve bölünmelerin ardından birçok dini lider ve aktivist, gelecekte bu tür anlaşmazlıkların önüne geçilmesi için dini kurumlar arasında koordinasyonun artırılması gerektiğini vurguladı. Özellikle Irak'ta dini mercilerin ortak bir karar mekanizması oluşturması gerektiği belirtilirken, halkın da bölünmeler yerine birlik içinde hareket etmesi gerektiği ifade edildi.

Siyasi ve bölgesel baskı iddiası

Irak'ta Ramazan Bayramı'nın başlangıcıyla ilgili çelişkili açıklamaların arkasında siyasi ve bölgesel baskıların olduğu iddia edildi. Irak Sünni Vakfı'ndan bir kaynak, bayram gününün belirlenmesi sürecinde iç ve dış baskılar olduğunu belirtti. Kaynağa göre, bazı siyasi gruplar ve bölgesel aktörler, Irak'ın Suudi Arabistan ve Türkiye gibi ülkelerle aynı gün bayram ilan etmesini istemedi. Aynı kaynak, hilalin belirlenen gözlem süresi içinde net bir şekilde görülmediğini, ancak vakfın içinde yer alan Hilal Gözlem Komisyonu'nun bu konuda ikiye bölündüğünü ifade etti. - ERBİL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Irak'ta Ramazan Bayramı Belirsizliği - Son Dakika

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