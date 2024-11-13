İran'da Tecavüzcü İdam Edildi - Son Dakika
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Yerel

İran'da Tecavüzcü İdam Edildi

200'den fazla kadına tecavüz eden Muhammed Ali Selamet, halka açık infazla idam edildi.

13.11.2024 14:14
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İran'da 200'den fazla kadın ve çocuğa tecavüz etmekle suçlanan Muhammed Ali Selamet, dün sabah halka açık bir şekilde idam edildi.

İran'da bir şahıs tecavüz suçlamasıyla idam edildi. İran'ın Hamedan kentinde 200'den fazla kadın ve kız çocuğuna tecavüz ettiği suçlamasıyla ocak ayında tutuklanan Muhammed Ali Selamet'e ekim ayında verilen idam cezası, dün sabah halka açık bir şekilde infaz edildi. Selamet, Hamedan'da bir mezarlıkta vinç ile asıldı.

Hamedan Eyaleti Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmaya göre, Selamet kurbanlarını evlilik vaadi, arkadaşlık, ilaç temini gibi bahanelerle kandırdı, bazılarına ise zorla tecavüz etti.

Soruşturma sürecinde Adalet Bakanlığına başvuran mağdurların şikayetlerinin incelenmesinin ardından sanık hakkında iddianame hazırlanmış, dava Hamedan Devrim Mahkemesi birinci şubesine sevk edilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İran'da Tecavüzcü İdam Edildi - Son Dakika

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