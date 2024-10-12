İran'da Uçaklara Elektronik Cihaz Yasağı - Son Dakika
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Yerel

İran'da Uçaklara Elektronik Cihaz Yasağı

İran, uçuş güvenliği için cep telefonu dışında tüm elektronik haberleşme cihazlarını yasakladı.

12.10.2024 17:58
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İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla cep telefonu haricindeki tüm elektronik haberleşme cihazlarının yolcu uçaklarına alınmasının yasaklandığını açıkladı.

İran, Lübnan'a yönelik gerçekleşen saldırıların ardından elektronik haberleşme cihazlarını kapsayan yeni bir yasak getirdi. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu yaptığı açıklamada, uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla cep telefonu haricindeki çağrı cihazı ve telsiz gibi tüm elektronik haberleşme cihazlarının yolcu uçaklarına alınmasının yasaklandığını bildirdi. Uçakla seyahat edecek olan yolcuları uyaran Yazerlu, çağrı cihazları ve telsizlere getirilen yasağın uçağın kargo ve kabin bölümlerini de kapsadığını belirterek, yolculardan söz konusu cihazları uçağa getirmemeleri çağrısı yaptı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İran'da Uçaklara Elektronik Cihaz Yasağı - Son Dakika

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