İran Hava Savunma Tatbikatı Başlıyor - Son Dakika
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Yerel

İran Hava Savunma Tatbikatı Başlıyor

İran, Devrim Muhafızları ve Silahlı Kuvvetler ile hava savunma tatbikatı yapacak ve yeni sistemleri test edecek.

06.01.2025 14:18
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İran Hava Savunma Karargahı Komutanı Kadir Rahimzade, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile İran Silahlı Kuvvetleri'nin ortaklaşa geniş kapsamlı bir hava savunma tatbikatı düzenleyeceğini ve tatbikatta yeni bir hava savunma sisteminin de test edileceğini duyurdu.

İran, yeni hava savunma tatbikatına başlıyor. İran Hava Savunma Karargahı Komutanı Kadir Rahimzade, Devrim Muhafızları Ordusu ile İran Silahlı Kuvvetleri'nin ortaklaşa geniş kapsamlı hava savunma tatbikatı düzenleyeceğini duyurdu. Tatbikatın önümüzdeki günlerde başlayacağını belirten Rahimzade, söz konusu tatbikatta yeni hava savunma sisteminin de test edileceğini ifade ederek "Devrim Muhafızları Ordusu ve silahlı kuvvetlere ait yeni hava savunma sistemleri ülkedeki bazı hassas merkezlere konuşlandırıldı. Söz konusu tatbikat sırasında bu sistemlerin işlevselliği de değerlendirilecek" dedi.

Tatbikatın sadece belirli bir kısmının kamuoyuyla paylaşılacağını vurgulayan Rahimzade, "Geçtiğimiz yıl boyunca personelin aldığı eğitimlerin gözden geçirilmesi, düşman hareketlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ülkenin hava savunma ihtiyaçları doğrultusunda atılan adımlar tatbikatının temelini oluşturacak" ifadelerini kullandı.

İran'ın güneybatısında füze ateşlendiği iddiası

Dün gece İran'ın güneybatısında füze ateşlendiği iddia edildi. İran hava sahasında görülen füzelerin bir tatbikat kapsamında ateşlendiği öne sürülürken konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İran Hava Savunma Tatbikatı Başlıyor - Son Dakika

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