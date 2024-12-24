İran, Suriye Uçuşlarını 22 Ocak'a Kadar Durdurdu

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İran, Suriye uçuşlarının 22 Ocak'a kadar askıya alındığını duyurdu.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkeye yapılan uçuşlarla ilgili İran'dan açıklama geldi. İran Sivil Havacılık Teşkilat Başkanı Hüseyin Purferzane, "Bir ülkeye uçmak için, varış ülkesinin giriş izni vermesi gerekiyor. Şu anda Suriye'ye uçuşlar 22 Ocak'a ve yılbaşı tatili sonrasına kadar gerçekleşmeyecek ancak Lübnan'a yönelik herhangi bir uçuş yasağı bulunmuyor" ifadesini kullandı. Benzer bir durumun yaşandığı Mısır konusunda ise iki ülke yetkililerinin ortak bir karara varması gerektiğini belirten Purferzane, böylece İran'dan Mısır'a ve Mısır'dan İran'a uçuşların yapılabileceğini söyledi.

"Yeni yönetimle doğrudan bağlantımız yok"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi dün yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye'de varlığının amacının "terörle mücadele" olduğunu belirterek, "Geçmiş dönemde Suriye'de farklı muhalif gruplar ile irtibattaydık. Ancak şu an Suriye'deki yeni yönetim ile doğrudan bir bağlantımız yok" şeklinde konuşmuştu. - TAHRAN