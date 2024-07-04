Irmığa düşen çocuk 19 gündür yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
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Yerel

Irmığa düşen çocuk 19 gündür yaşam mücadelesi veriyor

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Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde 7 yaşındaki bir çocuk, 19 gündür yaşam mücadelesi veriyor. Çocuk, oyun oynarken Kızılırmak Nehri'ne düşmüş ve boğulma tehlikesi yaşamıştır. Babaannesi tarafından kurtarılan çocuk ve babaanne, sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek hastaneye kaldırılmıştır. Çankırı Valisi ve İl Sağlık Müdürü'nün girişimleri sonucunda çocuk, ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edilmiştir. Çocuk, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmış ve hayati tehlikesi devam etmektedir.

04.07.2024 13:24
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Irmağa düşen çocuk 19 gündür yaşam mücadelesi veriyor

ÇANKIRI - Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde ırmağa düşen 7 yaşındaki çocuğun yaşam mücadelesi 19 gündür devam ediyor.

Olay, 15 Haziran'da Kızılırmak ilçesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki Bekir Ç., oyun oynarken Kızılırmak Nehri'ne düştü. Durumu gören babaannesi Hatice Y. de Bekir Ç.'yi kurtarmak için nehre girdi. Boğulmak üzere olan Bekir Ç. ve babaannesi çevredeki vatandaşlar tarafından ırmaktan çıkartıldı. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak babaanne ve torununa ilk müdahalesini yaptı. Bekir Ç. ve Hatice Y. daha sonra Kızılırmak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından harekete geçen Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya'nın Ankara İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ile görüşmeleri neticesinde 7 yaşındaki Bekir Ç. ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi. 7 yaşındaki Bekir Ç., tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde 19 gündür yaşam mücadelesini sürdürüyor. Bekir Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Irmığa düşen çocuk 19 gündür yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika

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