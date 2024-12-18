İş Dünyası 2025 Beklentileri - Son Dakika
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İş Dünyası 2025 Beklentileri

MTSO Başkanı, finansmana erişimin kolaylaştırılmasının 2025'te büyümeyi olumlu etkileyeceğini söyledi.

18.12.2024 09:51
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(MALATYA)- İş dünyasının 2025 yılı beklentisini değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Üretimde maliyeti düşüren önlemler alınarak finansmana erişimin kolaylaştırılması, 2025'te hem ihracatta hem de ekonomik büyümede daha pozitif sonuçlar almamızı sağlayacaktır" dedi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan ambalaj firmasını ziyaret etti.

"İş insanımız krediye erişmekte güçlük çekiyor"

Ziyaret sonrası yazılı bir açıklamada bulunan Başkan Sadıkoğlu, iş dünyasının 2025 yılı beklentisine değindi. İş dünyasının 2025'ten en büyük beklentisinin finansa daha rahat ulaşım olduğunun altını çizen Başkan Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

"Finansman sorunu ve nakit sıkıntısı yaşayan iş insanımız yüksek faizler nedeniyle krediye erişmekte güçlük çekiyor. Bu durum KOBİ'lerimizin büyümesini engelleyip küçülmelere neden olurken, ihracatçı üreticilerimizin ham madde, makine ve teknoloji yatırımlarını finanse etmesinde ve yeni pazarlar bulmasında zorluklar yaratıyor. Yeni yılda faiz oranlarının enflasyondaki gelişmelere bağlı olarak aşağı yönlü bir trende girmesi yatırım noktasında destekleyici olacaktır. Bu süreçte depremden en fazla etkilenen illerimize sağlanacak destekler önemli üretim potansiyeli olan şehirlerimizin daha hızlı toparlanmasını ve büyümede deprem öncesi dönemi yakalayarak ihracat ve istihdama daha fazla katkı sunmasını sağlayacaktır.

"Deprem illerimiz diğer illerle aynı kefeye konulmamalı"

Ekonomik anlamda ülkece yaşadığımız sorunlarla birlikte, deprem etkilerinin yükünü de üstlenen iş insanlarımızda 2025 yılı için karamsarlık hakim diyebiliriz. Yeni yılda enflasyonun mevcut çift haneli seviyelerden daha makul bir düzeye çekilmesi beklense de buna ulaşabilmek sıkı para politikalarının devamını gerektiriyor. Ancak pek çok kez ifade ettiğimiz gibi, yükü kendini aşan deprem illerimizin bu konuda istisna tutulması ve desteklenmesi gerekmektedir. Yıkım ve inşaatlar sürerken, teslim edilen iş yeri olmadığı halde mücbir sebep halinin kaldırıldığı şehirlerimiz, diğer tüm illerle aynı kefeye konup aynı sorumluluğu üstlenmesi adil olmayacaktır. Önümüzdeki süreçte maliyeti düşüren önlemler alınarak finansmana erişimin kolaylaştırılması, ihracatçıların üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi ve teşvik imkanlarının genişletilmesi 2025'te hem ihracatta hem de ekonomik büyümede daha pozitif sonuçlar almamızı sağlayacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İş Dünyası 2025 Beklentileri - Son Dakika

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