Afyonkarahisar İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 2026 yılı çiftçi eğitim ve bilgilendirme toplantıları kapsamında Çatağıl köyünde üreticilerle bir araya geldi.

Toplantılarda çiftçilere tarımsal üretim planlaması, bitkisel ve hayvansal üretim, yeni destekleme modeli, bitki ve hayvan sağlığı, hastalık ve zararlılarla mücadele konularında bilgi verildi. Ayrıca bitki koruma ürünlerinin bilinçli kullanımı, B-Reçete Sistemi ve su verimliliği konuları ele alındı.

Eğitimlerde tarım sigortalarının önemi, poliçe kapsamları ve üreticilerin yararlanabileceği sigorta imkanları hakkında da bilgilendirme yapıldı. Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde gerçekleştirilen toplantılarda üreticilerin sorun, talep ve önerileri dinlenerek soruları uzman personel tarafından yanıtlandı. Çiftçilere yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.