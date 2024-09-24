İşçiler Geçim Sıkıntısını Protesto Etti - Son Dakika
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İşçiler Geçim Sıkıntısını Protesto Etti

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Türk-İş sendikaları, asgari ücretin yetersizliğine dikkat çekerek eylem yaptı, 'Geçinemiyoruz' dediler.

24.09.2024 13:09
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TUNAKAN YILDIRIM

(KARABÜK) - Türk-İş'e bağlı sendikalar bugün ülke genelinde basın açıklaması düzenliyor. Karabük'te konuşan Yol-İş Sendikası Baştemsilcisi İsmail Ören, "Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu, en düşük emekli maaşının asgari ücretten de düşük olduğu bir toplumda huzuru tesis etmek mümkün değildir. Sosyal barış olmaz. Geçmiş yıllarda da ekonomik krizler yaşandı, geçim şartları ağırlaştı ancak bu dönemde olduğu kadar yoksulluk görülmedi, işçiler mağdur olmadı. Enflasyon kadar ücret zammı yoksulluğun sürmesidir" dedi.

Türk- İş'e bağlı sendikalar bugün ülke genelinde basın açıklaması düzenliyor. Karabük İl Özel İdare binası önünde Türk-İş Karabük Temsilcisi Said Erçin ve Yol-İş Sendikası Baştemsilcisi İsmail Ören ile sendikaya üye işçiler 'Geçinemiyoruz' diyerek eylem yaptı.

"Ev kiraları ortalamada asgari ücretin üzerine çıktı"

Yol-İş Sendikası Baştemsilcisi İsmail Ören şunları söyledi:

"Markete, pazara, temel tüketim ürünlerine, tepeden tırnağa her şeye her gün zam geliyor. Dün aldığımızı aynı fiyatla bugün alamaz olduk. Büyükşehirlerde ev kiraları ortalamada asgari ücretin üzerine çıktı. Okullar açıldı, eğitim masrafları altından kalkılamaz bir hale geldi. Analar, babalar 'çocuğumuzu okula nasıl göndereceğiz' diyor. Elektriğe ve doğal gaza geçtiğimiz aylarda yüzde 38 zam geldi. Önümüz kış... İşçisi, emeklisi kışı nasıl geçireceğiz diye kara kara düşünüyor. Kişi başına düşen gelir artıyor ama işçinin ve emeklisinin geliri değil sefaleti artıyor. Ülkemizde gelir adaleti hızla bozuldu. İşçilerin milli gelirden aldığı pay azalırken işverenlerin payı her geçen gün artmaktadır. Buradan tekrar söylüyoruz; asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu, en düşük emekli maaşının asgari ücretten de düşük olduğu bir toplumda huzuru tesis etmek mümkün değildir. Sosyal barış olmaz.

"Türkiye ucuz işgücü ülkesi olmayacaktır"

Geçimini emeği ile sağlayan işçilerin emeklilik döneminde önemli bir güvencesi alacağı kıdem tazminatıdır. İşçiler geçmiş yıllarda kıdem tazminatları ile iyi kötü bir ev alabilmekte, çocuklarını evlendirmekteydi. Bu sebeple yıllarca kıdem tazminatına her el uzatıldığında, meydanlarda 'kızımın çeyizi oğlumun düğün parası' dedik, ortadan kaldırılmasına karşı durduk. Türk-İş olarak verdiğimiz mücadeleyle bu güne kadar kıdem tazminatına dokundurtmadık. Ancak kıdem tazminatı da zaman içinde eridi. Kıdem tazminatı tavanı uygulaması işçilerin mağduriyetini her geçen gün arttırdı. Bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için kıdem tazminatı tavan miktarının brüt asgari ücretin 7,5 katı olması gerekmektedir. Türk-İş; sadece işçinin değil, emeklinin, çiftçinin, esnafın yani dar ve sabit gelirli geniş kesimlerin insana yakışır şartlarda yaşaması için mücadele etmektedir. Sendikalı işçi ile örgütsüz işçi, memur ile işçi, sigortalı işçi ile kayıtdışı çalışanı ve mülteciyi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. İşsizlerin iş beklentisiyle çalışanlara baskı kurulmak isteniyor. Türkiye ucuz işgücü ülkesi olmayacaktır. Rekabet düşük işçi maliyet sağlanmamalıdır. Zorlu çalışma şartlarını biz yaşıyoruz. Geçim sıkıntısını biz çekiyoruz. Bozulan ekonominin bedelini biz ödemeyeceğiz."

İşçiler Geçim Sıkıntısını Protesto Etti
Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Karabük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İşçiler Geçim Sıkıntısını Protesto Etti - Son Dakika

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