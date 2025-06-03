İşçilerin grevi, İzmir'in çöp çilesi devam ediyor - Son Dakika
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Yerel

İşçilerin grevi, İzmir'in çöp çilesi devam ediyor

03.06.2025 15:59
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İşçilerin grevi, İzmir'in çöp çilesi devam ediyor İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin 6 gün önce başlattığı grev nedeniyle, kentin bir çok bölgesinde biriken çöpler koku ve görüntüleriyle çevre kirliği oluşturuyor.

İşçilerin grevi, İzmir'in çöp çilesi devam ediyor

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin 6 gün önce başlattığı grev nedeniyle, kentin bir çok bölgesinde biriken çöpler koku ve görüntüleriyle çevre kirliği oluşturuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmayınca İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de çalışan binlerce işçi 29 Mayıs günü greve gitti. 6 gündür devam eden grevde, işçiler yaptıkları yürüyüş ve toplantılarla, eylemlerinde attıkları sloganlarla seslerini duyurmaya çalışıyor. Diğer yandan, başta ulaşım olmak üzere birçok hizmetin durma noktasına geldiği İzmir'de, ulaşımla birlikte çöplerin de toplanmaması vatandaşı mağdur ediyor.

Önceki gece Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da çöpler yollara taşmış, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sahaya inerek eldivenleri takıp esnafla birlikte çöp toplamıştı. Geçici çözümlere ve alınan tedbirlere rağmen, kentin bir çok yerinde çöpler birikmeye devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Konak İskele bölgesinde, yeşil alana gelişi güzel atılmış çöp poşetleri yoldan geçenleri rahatsız ediyor. Çöpler koku ve görüntüleriyle çevre kirliği oluşturuyor. Çirkin manzaraya tepki gösteren vatandaşlar, bir an önce tarafların anlaşmaya varmasını bekliyor.

Vatandaşlar çöpe tepki gösterdi

Konak iskelesi önündeki copu gören vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Vatandaşlardan Arda Yıldız, "Görünüş olarak çok pis gözüküyor. Konak'a böyle bir şey yakışmıyor. Ortalık çok iğrenç kokuyor ve grevin artık sonlanması lazım anlaşmaları lazım" dedi. Kemalettin Saral, "İşçilere de hak vermek lazım, orta yolu bulurlar umarım. Görüntü çok hoş bir görüntü değil, çok kötü ama işçiler de haklı yani" dedi. Beyza Kaya, "Bence güzel ülkemizde böyle görüntülerin görünmesi kötü bir şey. Burası hem yerli hem yabancı turistlerin uğrak noktası. Belediyenin bu konuya bir an önce el atması gerekiyor. Böyle pis bir ortamda yaşamak istemiyoruz" sözlerine yer verdi. Başak Fidan ise, "Vatandaşlar olarak çok zor günler yaşıyoruz İzmir'de. Buradaki çöpün yanı sıra toplu ulaşımda da çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. En kısa zamanda düzelmesini umuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İşçilerin grevi, İzmir'in çöp çilesi devam ediyor - Son Dakika

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