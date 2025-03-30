İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği - Son Dakika
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği

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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 29 Mart 2025'te Ramazan Bayramı nedeniyle günlük 141 bin 160 yolcu trafiği ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

30.03.2025 17:22
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İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı'nda, Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanırken 29 Mart 2025'te yolcu trafiğinde ve uçuş sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı.

Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın onuncu en yoğun havalimanı olarak 41,5 milyon yolcu ile 2024 yılını rekorla tamamlayan İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı, Ramazan Bayramı ve ara tatil döneminde iki yeni rekora daha imza attı.

TÜM ZAMANLARIN UÇUŞ REKORU KIRILDI

29 Mart 2025 tarihinde iç hatlarda 65 bin 864, dış hatlarda 75 bin 296, toplam 141 bin 160 kişi olarak tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. Aynı gün iç hatlar 344, dış hatlar 433 olmak üzere toplam 777 uçuş ile tüm zamanların en yüksek uçuş sayısı rekoru da kırıldı.

Daha önceki yolcu sayısı rekoru 10 Ağustos 2024 tarihinde 134bin 289 kişi olarak kaydedilmişti. En yüksek uçuş sayısı rekoru ise 24 Kasım 2024'te 740 uçuş olarak gerçekleşmişti.

YÜZDE 8'LİK ARTIŞ BEKLENİYORDU

28 Mart - 6 Nisan tarihleri arasında Ramazan Bayramı ve okulların ara tatiliyle birlikte 30 Mart'tan itibaren yaz sezonu tarifesinin başlayacak olması dolayısıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş sayıları ve yolcu trafiğinde yüzde 8'lik artış beklendiği açıklanmıştı. 28 Mart - 6 Nisan aralığında tahmini olarak 3 bin 200 iç hat ve 4 bin 200 dış hat uçuşu, yolcu trafiğinde de 550 bin iç hat ve 690 bin dış hat misafir beklendiği belirtilmişti.

YOLCU ARTIŞINDA 2024 BİRİNCİSİ

Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) Ocak 2025 Hava Trafik Raporu'na göre, ISG Avrupa'da MAJOR Havalimanları (40 milyon üzeri yolcu kapasiteli) arasında en hızlı büyüyen havalimanı olarak öne çıktı. Ocak ayında yüzde 16,2 yolcu artışı sağlayan Sabiha Gökçen, Londra Gatwick, Roma Fiumicino, Madrid ve Paris- Charles de Gaulle havalimanlarını geçerek 8. olurken, 2024 yılının aynı dönem performansına göre 1. oldu.

İstanbul ve çevresindeki merkezlere yakınlığıyla "Şehrin Havalimanı" olarak anılan Sabiha Gökçen Havalimanı, 52 ülkede 38 iç hat ve 104 dış hat olmak üzere İstanbul'u toplamda 142 destinasyon ile buluşturuyor.


İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda rekor yolcu trafiği
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Haci Mehmet DOGAN:
    HANİ UÇAK İNMİYOR DU KILIÇDAROĞLU YİNE BİZİM İLE DALGA GEÇTİ TEK ÇARE KILIÇDAROĞLU ÖZLEMLE BEKLİYORUZ 3 0 Yanıtla
  • Halis demir:
    bu chp liler en fazla bu hava alanına karşıydı şimdi burayı boykot etmiyorlarsa özür dilemeliler yada tükürdüğünü yalayarak kimseye görünmeden hemen oradan sıvışmalılar. 3 0 Yanıtla
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