İskenderun\'da Ramazan Korteji Eğlencesi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ramazan Panayırı Bayram Korteji düzenlendi.

Kortej, İskenderun ilçesi Fener Caddesi'nde başladı. Kortej öncesi maskotlar ve bando eşliğinde çevredeki vatandaşlar eğlendirildi. Bando takımı eşliğinde Millet Bahçesi'ne geçildi ve birçok vatandaş evinin balkonundan ve penceresinden el sallayarak korteje eşlik etti. Millet Bahçesi'nde; yüz boyama etkinliğine katılan çocuklar daha sonra maskotların ve bando ekibinin sunduğu gösteriyle eğlendi. Etkinliğe katılan çocuklara görevliler tarafından bayram şekeri ve balon dağıtıldı. Düzenlenen korteje bazı vatandaşlar klasik araçlarıyla katıldı.

"Düzenlenen etkinlikte en çok pamuk prenses ile beraber oynadım"

Zonguldak'tan memleketine bayram ziyaretine gelen 9 yaşındaki Yağmur Topuz, "Zonguldak'tan bayram için memleketime geldim. Düzenlenen korteje anneannem ve kardeşlerimle birlikte geldim, böyle eğleneceğim ve gezeceğim. Düzenlenen etkinlikte en çok pamuk prenses ile beraber oynadım. Annem, babam, ablalarım ve kardeşlerimle çok eğleniyoruz" dedi.

"Buradaki etkinliğe katılmak beni çok mutlu etti"

Düzenlenen korteje ailesiyle birlikte gelen 13 yaşındaki Belinay Kara, "Buradaki etkinlik çok iyi geçiyor ve tatil olduğu için çok eğleniyorum. Buradaki etkinliğe katılmak beni çok mutlu etti. Burada düzenlenen bütün etkinliklere katılacağım" şeklinde konuştu.

"Buradaki etkinlik çok iyi geçiyor fazlasıyla eğlendik"

Arkadaşlarıyla ve ailesiyle birlikte bayram kortejine katılan 11 yaşındaki Muhammet Hemet, "Buradaki etkinlik çok iyi geçiyor, fazlasıyla eğlendik. Buradaki etkinliği düzenleyen kişilere çok teşekkür ediyoruz. Yedi kişilik ailemle birlikte geldik" ifadelerini kullandı. - HATAY