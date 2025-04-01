İskenderun'da Ramazan Korteji Eğlencesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İskenderun'da Ramazan Korteji Eğlencesi

İskenderun\'da Ramazan Korteji Eğlencesi

İskenderun'da düzenlenen bayram korteji, çocuklar ve ailelere eğlenceli anlar sundu.

01.04.2025 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ramazan Panayırı Bayram Korteji düzenlendi.

Kortej, İskenderun ilçesi Fener Caddesi'nde başladı. Kortej öncesi maskotlar ve bando eşliğinde çevredeki vatandaşlar eğlendirildi. Bando takımı eşliğinde Millet Bahçesi'ne geçildi ve birçok vatandaş evinin balkonundan ve penceresinden el sallayarak korteje eşlik etti. Millet Bahçesi'nde; yüz boyama etkinliğine katılan çocuklar daha sonra maskotların ve bando ekibinin sunduğu gösteriyle eğlendi. Etkinliğe katılan çocuklara görevliler tarafından bayram şekeri ve balon dağıtıldı. Düzenlenen korteje bazı vatandaşlar klasik araçlarıyla katıldı.

"Düzenlenen etkinlikte en çok pamuk prenses ile beraber oynadım"

Zonguldak'tan memleketine bayram ziyaretine gelen 9 yaşındaki Yağmur Topuz, "Zonguldak'tan bayram için memleketime geldim. Düzenlenen korteje anneannem ve kardeşlerimle birlikte geldim, böyle eğleneceğim ve gezeceğim. Düzenlenen etkinlikte en çok pamuk prenses ile beraber oynadım. Annem, babam, ablalarım ve kardeşlerimle çok eğleniyoruz" dedi.

"Buradaki etkinliğe katılmak beni çok mutlu etti"

Düzenlenen korteje ailesiyle birlikte gelen 13 yaşındaki Belinay Kara, "Buradaki etkinlik çok iyi geçiyor ve tatil olduğu için çok eğleniyorum. Buradaki etkinliğe katılmak beni çok mutlu etti. Burada düzenlenen bütün etkinliklere katılacağım" şeklinde konuştu.

"Buradaki etkinlik çok iyi geçiyor fazlasıyla eğlendik"

Arkadaşlarıyla ve ailesiyle birlikte bayram kortejine katılan 11 yaşındaki Muhammet Hemet, "Buradaki etkinlik çok iyi geçiyor, fazlasıyla eğlendik. Buradaki etkinliği düzenleyen kişilere çok teşekkür ediyoruz. Yedi kişilik ailemle birlikte geldik" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, İskenderun, Eğitim, hatay, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel İskenderun'da Ramazan Korteji Eğlencesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
Emre Belözoğlu’ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım Emre Belözoğlu'ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım
Aldatıldığı öğrenen genç mahalleyi inletti: Benim günahım neydi Aldatıldığı öğrenen genç mahalleyi inletti: Benim günahım neydi?
Wilfried Zaha Galatasaray’a dönebilir Wilfried Zaha Galatasaray'a dönebilir
Anjiyo olan Mahir Polat tekrar cezaevine gönderildi Anjiyo olan Mahir Polat tekrar cezaevine gönderildi
İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ilk anket İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk anket
Volkan Konak’ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı
Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım

09:53 İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ilk anket İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk anket
09:36 Volkan Konak’ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı
09:06 Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
08:56 Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım
08:03 Çorum’da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası Çorum'da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası
14:24 Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı
14:10 Takımın en iyi oyuncusu seçilen kaleciye koli koli yumurta verdiler Takımın en iyi oyuncusu seçilen kaleciye koli koli yumurta verdiler
13:48 Anjiyo olan Mahir Polat tekrar cezaevine gönderildi Anjiyo olan Mahir Polat tekrar cezaevine gönderildi
13:47 Wilfried Zaha Galatasaray’a dönebilir Wilfried Zaha Galatasaray'a dönebilir
13:43 Aldatıldığı öğrenen genç mahalleyi inletti: Benim günahım neydi Aldatıldığı öğrenen genç mahalleyi inletti: Benim günahım neydi?
13:03 Emre Belözoğlu’ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım Emre Belözoğlu'ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım
12:50 Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
12:39 İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor İnternet alışverişlerinde yeni dönem yarın başlıyor
12:07 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2025 10:39:22. #7.11#
SON DAKİKA: İskenderun'da Ramazan Korteji Eğlencesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement