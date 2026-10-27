Isparta\'da devrilen otobüste ilk bilgilere göre yedek şoför öldü, 8 kişi yaralandı

Isparta'da devrilen otobüste ilk bilgilere göre yedek şoför öldü, 8 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta-Antalya Dereboğazı yolu Kazak Tünelleri mevkisinde yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. İlk bilgilere göre kazada otobüsün yedek şoförü hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Haber: Gökdeniz CAN
(ISPARTA) - Isparta- Antalya Dereboğazı yolu Kazak Tünelleri mevkisinde devrilen otobüsteki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Dereboğazı yolu üzerindeki Kazak Tünelleri mevkisinde seyir halindeki 26 UA 030 plakalı yolcu otobüsü, yağışın ardından kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kaza sonucu ilk bilgilere göre otobüsün yedek şoförü hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.
Kaynak: ANKA
Sizin düşünceleriniz neler ?