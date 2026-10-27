Isparta'da devrilen otobüste ilk bilgilere göre yedek şoför öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Isparta'da devrilen otobüste ilk bilgilere göre yedek şoför öldü, 8 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Isparta\'da devrilen otobüste ilk bilgilere göre yedek şoför öldü, 8 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Isparta\'da devrilen otobüste ilk bilgilere göre yedek şoför öldü, 8 kişi yaralandı
Haber Videosu

Isparta-Antalya Dereboğazı yolu Kazak Tünelleri mevkisinde yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. İlk bilgilere göre kazada otobüsün yedek şoförü hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Isparta- Antalya Dereboğazı yolu Kazak Tünelleri mevkisinde devrilen otobüsteki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dereboğazı yolu üzerindeki Kazak Tünelleri mevkisinde seyir halindeki 26 UA 030 plakalı yolcu otobüsü, yağışın ardından kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kaza sonucu ilk bilgilere göre otobüsün yedek şoförü hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Kaynak: ANKA
OtomobilAntalyaIspartaGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
Ne vize ne pasaport gerekiyor Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor Ne vize ne pasaport gerekiyor! Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
10 santimlik kazı hayatını değiştirdi Toprağın altından servet çıktı 10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Toprağın altından servet çıktı
Kadının başına silah dayadı Polis gözünün yaşına bakmadı Kadının başına silah dayadı! Polis gözünün yaşına bakmadı
Kazakistanlı Aisulu’nun çatıdaki son karesini ev arkadaşı çekmiş: Uyarısına ’Burada oturacağım, sen uyu’ yanıtı Kazakistanlı Aisulu'nun çatıdaki son karesini ev arkadaşı çekmiş: Uyarısına 'Burada oturacağım, sen uyu' yanıtı
14:03
Sadettin Saran adliyede Yeni imajını görenler tanıyamadı
Sadettin Saran adliyede! Yeni imajını görenler tanıyamadı
13:53
Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler
Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler
13:31
İsrail’de sandıklar kuruldu İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası
İsrail'de sandıklar kuruldu! İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası
13:22
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
13:13
Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı
Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
12:58
Seçim öncesi Trump’ı zora sokacak tecavüz suçlaması
Seçim öncesi Trump'ı zora sokacak tecavüz suçlaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 14:09:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Isparta'da devrilen otobüste ilk bilgilere göre yedek şoför öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei