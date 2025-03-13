Haber: Muhammet Fatih Başçı
(ISPARTA)- Isparta'da bir kediyi tekmeleyen B.Y. (24), görüntülerin sosyal medyada infial yaratmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Isparta Yedişehitler Mahallesi'nde meydana gelen olayda pitbull cinsi köpeğiyle yürüyüş yapan B.Y., kendisine yaklaşan bir kediyi tekmeleyerek uzaklaştırdı. B.Y.'nin arkadaşlarının cep telefonu kamerasına kaydettiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Yerel › Isparta'da Kediye Şiddet Uygulayan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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