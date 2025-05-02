Isparta'da midibüs devrildi: 15 yaralı - Son Dakika
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Isparta'da midibüs devrildi: 15 yaralı

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Isparta'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

02.05.2025 17:46
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Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(ISPARTA) - Isparta'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre kazada 15 vatandaşımız hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış olup, olayın ardından sağlık, emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edilmiştir. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır" denildi.

Edinilen bilgilere göre Isparta- Afyonkarahisar karayolunda seyir halinde olan 32 K 0342 plakalı yolcu midibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 15 kişi çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan Isparta geliş istikameti de yeniden trafiğe açıldı.

Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 15.00 sularında, Isparta- Afyonkarahisar yolu Göltaş Çimento işletmesi mevkiinde bir seyahat firmasına ait midibüs sürücüsünün, yağış nedeniyle yolun kaygan olmasından da kaynaklı, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçerek devrilmesi sonucu bir kaza meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre kazada 15 vatandaşımız hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış olup, olayın ardından sağlık, emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edilmiştir. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kaza nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan Isparta geliş istikameti yeniden trafiğe açılmıştır. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Isparta'da midibüs devrildi: 15 yaralı - Son Dakika

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