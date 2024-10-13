Isparta'daki Gizemli Yokuş - Son Dakika
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Isparta'daki Gizemli Yokuş

Isparta\'daki Gizemli Yokuş

Isparta'da araçlar yokuş yukarı kendiliğinden ilerliyor, vatandaşlar manyetik alan teorisini öne sürüyor.

13.10.2024 12:14
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Isparta'da araçların sürücüsüz şekilde yokuş yukarı ilerlediği gizemli yol görenleri hayrete düşürüyor.

Isparta Ayazmana Mahallesinde bulunan bir yolda araçlar, yokuş yukarı ve eğimin tersi yönünde kendi kendine ilerliyor. Araçların kendi kendine ilerlediğini gören vatandaşlar gözlerine inanamıyor. O bölgede yaşayan vatandaşlar araçların manyetik alandan dolayı hareket ettiğini düşünüyor. Yola demene yapmak için gelen vatandaşlar araçlarını boşa alarak, araçlarının yokuş yukarı kendi kendine çıktığını deneyimliyor.

Yaklaşık 20 yıldır bölgede yaşayan Yıldırım Akçay ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, "Daha önce hiç görmedim. İlk defa karşılaşıyorum çok ilginç bir olay. Burada bir çekim kuvveti olduğunu düşünüyorum. Daha önce ülkemizin Batman tarafında görmüştüm. İlk defa burada da görüyorum. Enteresan bir olay" dedi.

Esrarengiz yokuşu önceden fark ettiğini belirten Orhan Türe ise yıllardır o bölgede çalıştığını söyleyerek, "Gizemli bir yol. Zaman zaman vatandaşların gelip burada deneme yaptığı anda bende durumu fark ettim. Yol da manyetik alanın olduğu söyleniyor ama biz de bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

Araçların yanı sıra motosikletlerinde sürücülerinin müdahale etmeden yokuş yukarı çıktığı yolun sırrı çözülmeyi bekliyor. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Isparta'daki Gizemli Yokuş - Son Dakika

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