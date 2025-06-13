İsrail'den İran'a Nükleer Saldırı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, İsfahan'da bir nükleer tesisin vurulduğunu bildirirken, "Günlerce sürecek bir harekata hazırız" dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin gerçekleştirdiği basın toplantısında, İsrail'in bugün İran'ın İsfahan bölgesindeki bir nükleer tesisi vurduğunu açıkladı. Defrin, "İran'ın bir nükleer bombaya doğru ilerlemesine izin vermeyeceğiz. Bize zarar verecek füzelerin geliştirilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

"Önümüzde hala birçok zorluk var"

Defrin, "Şu an bir operasyondayız, savunmamızı hazır durumda bulundururken İran'daki saldırılarımıza devam ediyoruz. Düşmanın bize zarar verme kastının farkındayız ve daha buna benzer çok denemeler olacak. Önümüzde hala birçok zorluk var" ifadelerini kullandı.

"Günlerce sürecek bir harekata hazırız"

IDF Sözcüsü, İsrail hava sahasının ne kadar süre daha kapalı kalacağı sorularına, "Şu an halihazırda bir savaş içindeyiz ve günlerce sürecek bir harekata hazırız" şeklinde cevap verdi. Defrin açıklamasında, İsrail'in düzenlediği saldırılarda en az 6 İranlı komutanın ve 9 nükleer bilim insanının öldürdüğünü belirtti.

Basın açıklaması yarıda kesildi

IDF Sözcüsü, Tel Aviv'deki Kirya askeri karargahında basın açıklamasını sürdürürken, bir saldırı gerçekleşmesi beklentisi ile üs, savunma durumuna geçti. Defrin'in açıklaması yarıda kesildi. - TEL AVİV