İsrail'in saldırısına Düzce'de tepki - Son Dakika

İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yaptığı saldırıya TÜGVA Düzce Şubesi sessiz kalmadı. TÜGVA yönetimi teravih namazı sonrasında Mescid-i Aksa'da İsrail askerlerinin yaptığı saldırıyı kınadı.

İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'da Filistinli çocuk ve gençlerin üzerine mermilerle saldırması üzerine TÜGVA Düzce Şubesi de teravih namazı sonrasında Cedidiye Camii önünde basın açıklaması yaptı.

TÜGVA İl Yönetim Üyesi Harun Öztürk'ün basın açıklamasında İsrail sert bir dille kınanırken Müslümanların da saldırılara karşı sessiz kalmaması çağrısı yapıldı. Yahudilerin bayramı olan Pesah'ın, bu sene Ramazan ayına denk geldiğini söyleyen Harun Öztürk, "Siyonist ideolojiye boğulmuş bazı lanetlenmiş gruplar, İsrail işgal kuvvetlerinin destekleriyle Mescid-i Aksa'da kurban kesmek istediler. Hahamlar ve Radikal gruplar, Silsile Kubbesinde kurban takdimi çağrıları yaparak, geçtiğimiz günlerde uygulamaya çalıştılar. Bu kirli emeller neticesinde Mescid-i Aksa'yı işgal girişiminde bulundular. Resulullah'ın miraca yükseldiği o mübarek beldede, müslümanları yerlere düşürmeye niyet eden İsrail, yine müslümanlara zulmetti. Öyle ki şeytanların bağlandığı mübarek Ramazan'da, şeytanlardan daha büyük şeytanlık yaptı. Herkesin kendine yakışanı yaptığı dünya imtihanında, İsrail yine kendisine yakışanı yaptı. Çocuklara, kadınlara ve yaşlılara şiddet uyguladı. Hatta masumları öldürdü. Müslümanların kutsal mabetlerinden biri olan Mescid-i Aksa'yı yine müslümanların kutsal günleri olan Ramazan ayında işgale girişti. Dünya kendine yakışanı yapıyor. Dünya sessiz. Oysa Ukrayna'da ki zulme sessiz kalamamıştı. Zulmün her çeşidine karşıyız biz ve acı yarıştırmıyoruz. Ukrayna'da da acı acıdır, Filistin'de de acıdır. Bizim için acının rengi, dili, dini yoktur. Fakat dünya Filistin'e sessiz. Ancak biz biliyoruz ki, Müslümanlar hakka ve hakikata şahitlik ederler; Filistin'deki zulme de sessiz kalamazlar. ve biz, bu bilinç ile bir kez daha haykırıyoruz ki; İsrail bir terör devletidir. Siyonistler bebek katilidir. İsrailliler zalim işgalcilerdir ve zalimler için yaşasın cehennem" ifadelerine yer verdi. - DÜZCE