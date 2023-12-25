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İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Arttı

İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 51.65'e yükseldi. En yüksek su miktarı Elmalı Barajı'nda, en düşük su miktarı ise Pabuçdere Barajı'nda tespit edildi.

İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Arttı
25.12.2023 - 10:01,  Güncelleme: 10:04
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İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı artarak yüzde 51.65 oldu.

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar kentin barajlarına can suyu olmaya devam ediyor. İSKİ'nin son verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı geçen hafta yüzde 49.34'ken etkili olan yağışların ardından doluluk oranı yüzde 51.65'e yükseldi. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 85 ile Elmalı Barajı olurken, su miktarı en düşük baraj ise yüzde 26.13 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum şöyle;

Büyükçekmece: 42.37

Sazlıdere: 32.64

Istarancalar: 70.02

Kazandere: 46.57

Pabuçdere: 26.13

Ömerli: 69.61

Darlık: 62.37

Elmalı: 85

Terkos: 41.45

Alibey: 62.58" - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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