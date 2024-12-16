İstanbul Barajlarındaki Su Oranı Artıyor - Son Dakika
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Yerel

İstanbul Barajlarındaki Su Oranı Artıyor

İstanbul'daki yağışlar, barajlardaki su oranını yüzde 30,69'a yükseltti.

16.12.2024 09:59
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İstanbul'da son günlerde etkili olan yağış barajlara yaradı. Barajlardaki su oranı yüzde 30,69'a yükseldi.

Kurak bir sonbahar geçiren İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yağış etkili olmaya başladı. İstanbul'da geçtiğimiz hafta içi aralıklarla dün ise neredeyse aralıksız yağan yağmur, mega kentte bulunan barajlardaki su oranını bir nebze de olsa artırdı. İstanbul'da barajlarda doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 30,69'a yükseldi.

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

"Ömerli yüzde 33,19

Darlık yüzde 29,89

Elmalı yüzde 68,17

Terkos yüzde 34,53

Alibey yüzde 16,06

Büyükçekmece yüzde 29,93

Sazlıdere yüzde 35,57

Istrancalar yüzde 27,91

Kazandere yüzde 10,41

Papuçdere yüzde 7,28" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Barajlarındaki Su Oranı Artıyor - Son Dakika

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