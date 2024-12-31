İstanbul'da 2024'ün Son İş Gününde Trafik Yoğunluğu Yüzde 65 - Son Dakika
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Yerel

İstanbul'da 2024'ün Son İş Gününde Trafik Yoğunluğu Yüzde 65

Yeni yıl tedbirleri nedeniyle İstanbul'da trafiğin yoğunluğu 2024'ün son iş gününde yüzde 65 olarak ölçüldü. Mesai saatinin bitip öğrenci servislerinin yola çıkmasıyla yoğunluk arttı.

31.12.2024 17:10
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Yeni yıla saatler kala 2024'ün son iş gününde mega kent İstanbul'da trafikte yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü.

Yeni yıl tedbirleri kapsamında okullardaki eğitim saat 16.00'da sona ererken, 2024'ün son iş gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşandı. Mesai saatinin bitmesi ve öğrenci servislerinin yollara çıkmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 17.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü. Bahçelievler Yenibosna'da araçların güçlükle ilerlediği görülürken, Okmeydanı'ndaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da 2024'ün Son İş Gününde Trafik Yoğunluğu Yüzde 65 - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 2024'ün Son İş Gününde Trafik Yoğunluğu Yüzde 65 - Son Dakika
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