İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Beylikdüzü'nde bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilirken, deprem anı Beylikdüzü'nde bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde deprem ile birlikte evde bulunan vatandaşların paniğe kapıldığı ve çocuklarını kucaklarına alarak kendilerini dışarı attığı görüldü. - İSTANBUL
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