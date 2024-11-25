İstanbul'da aile katliamı: Katilin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İstanbul'da aile katliamı: Katilin görüntüleri ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Büyükçekmece'de 8 kişiyi öldüren katilin binaya giriş çıkış görüntüleri güvenlik kameralarında yer aldı.

25.11.2024 23:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 8 kişiyi öldüren katilin binaya giriş çıkışları ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da aile katliamı yapıp sonrada intihar eden katilin Büyükçekmece'de, katliam yaptığı binadaki giriş ve çıkış görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da dün karısı, çocuğu, annesi, babası ve kayınvalidesi dahil toplam 8 kişiyi öldüren 2 kişiyi de ağır yaralayan Bahtiyar Aladağ'ın cinayetleri işlediği Büyükçekmece'deki binaya giriş ve çıkış görüntüleri ortaya çıktı. Katilin araçla gelip, kapüşonlu montla eve girdiği görüldü. Şahsın bir süre sonra binadan çıktığı ve araçla uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul\'da aile katliamı: Katilin görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Büyükçekmece, İstanbul, Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da aile katliamı: Katilin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:17 Kreş tartışmasında CHP’li Başarır ağzını fena bozdu: Tweet bu kadar, geri zekalı Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu: Tweet bu kadar, geri zekalı
21:55 İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler
21:48 Naci Görür’den Malatya’daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi Naci Görür'den Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi
12:11 Hakkında tutuklama kararı verilen İsrail eski Savunma Bakanı Gallant ABD’ye gidiyor Hakkında tutuklama kararı verilen İsrail eski Savunma Bakanı Gallant ABD'ye gidiyor
09:45 Litvanya’da kargo uçağı bir binanın yakınlarına düştü: 1 ölü, 2 yaralı Litvanya'da kargo uçağı bir binanın yakınlarına düştü: 1 ölü, 2 yaralı
09:35 Beşiktaş’ın Göztepe’ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi
09:29 İstanbul’da bugün saat 15.00’ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak
09:23 Altın fiyatlarında rekorların ardından sert düşüş başladı Altın fiyatlarında rekorların ardından sert düşüş başladı
09:15 Mauro Icardi için karar haftası Mauro Icardi için karar haftası
09:15 En düşük emekli maaşında yeni tahmin En düşük emekli maaşında yeni tahmin
09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
09:08 Ebru Yaşar’dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti Ebru Yaşar'dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
08:54 Wanda Nara’nın yeni sevgilisinden Galatasaray’a saygısızlık Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden Galatasaray'a saygısızlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 01:14:43. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da aile katliamı: Katilin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.