İstanbul'da Bayramda 83 Bin Sağlık Personeli Görevde

İstanbul'da vatandaşların sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla Kurban Bayramı'nda 83 bin 901 sağlık personeli görev yapacak.

İstanbul'da vatandaşların sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla Kurban Bayramı'nda 83 bin 901 sağlık personeli görev başında olacak. Bu kapsamda 53 kamu hastanesinde toplam 62 bin 200 sağlık personeli, acil servislerde görev yapmak üzere 15 bin 467 sağlık personeli, acil sağlık hizmetleri bünyesinde ise 6 bin 234 sağlık personelinin 7/24 esasına göre sahada görev yapacağı öğrenildi. - İSTANBUL