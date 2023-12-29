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İstanbul'da bir otomobil sürücüsünün, arabasının arka camına "dikkat acemi sürücü" yazılı kağıt asması seyir halindeki diğer sürücülerin şaşkınlığına neden oldu.
Yenibosna'da seyir halindeki kadın sürücünün kullandığı aracın arka camına "dikkat acemi sürücü" yazısı asması görenleri şaşkına çevirdi. Seyir halindeki aracın içerisinde yolcuların olduğu görülürken, şoförün arka camına astığı yazı diğer sürücülerin dikkatini çekti. Sürücü, bir süre sonra gözlerden kayboldu. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İstanbul'da bir sürücü aracının arka camına ilginç bir yazı astı - Son Dakika