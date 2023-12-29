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İstanbul'da bir sürücü aracının arka camına ilginç bir yazı astı - Son Dakika
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İstanbul'da bir sürücü aracının arka camına ilginç bir yazı astı

İstanbul'un Yenibosna semtinde seyir halindeki bir kadın sürücü, aracının arka camına 'dikkat acemi sürücü' yazılı bir kağıt astı. Bu durum diğer sürücülerin dikkatini çekti ve şaşkınlık yarattı.

İstanbul\'da bir sürücü aracının arka camına ilginç bir yazı astı
29.12.2023 - 12:01,
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İstanbul'da bir otomobil sürücüsünün, arabasının arka camına "dikkat acemi sürücü" yazılı kağıt asması seyir halindeki diğer sürücülerin şaşkınlığına neden oldu.

Yenibosna'da seyir halindeki kadın sürücünün kullandığı aracın arka camına "dikkat acemi sürücü" yazısı asması görenleri şaşkına çevirdi. Seyir halindeki aracın içerisinde yolcuların olduğu görülürken, şoförün arka camına astığı yazı diğer sürücülerin dikkatini çekti. Sürücü, bir süre sonra gözlerden kayboldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul, İstanbul, Trafik, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da bir sürücü aracının arka camına ilginç bir yazı astı - Son Dakika
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