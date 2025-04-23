İstanbul\'da Deprem, Kağıthane\'de Buluşma

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası Kağıthane'de vatandaşlar Hasbahçe Mesire Alanı'na akın etti.
İstanbul'da yaşanan 6.2'lik deprem, vatandaşlar arasında büyük paniğe sebep oldu. Evlerine girmek istemeyen birçok vatandaş, park ve bahçeleri doldurdu. Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı da adeta dolup taştı. Vatandaşlar, piknik malzemeleri ve sandalyeleri ile mesire alanına geldi. - İSTANBUL
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