İstanbul'da devlet korumasındaki çocuğun ölümünde ihmal iddiası gerçek dışı çıktı

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İstanbul'da devlet koruması altındaki 3,5 yaşındaki çocuğun ölümünde "ihmal olduğu" iddiasının gerçek dışı olduğu Adli Tıp Kurumu'nun raporuyla ortaya çıktı.

Geçen sene Bahçelievler'de devlet korumasında kalan 3.5 yaşındaki çocuk, aniden fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, çocuğun ihmal nedeniyle vefat ettiği iddiası ortaya atılmıştı.

Edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adli tıp raporu tamamlandı. Raporda küçük çocuğun ölüm nedeni enfeksiyon olarak açıklandı.

"Çocuğa verilen ilaçların buna neden olduğu" iddiasına yönelik raporda, verilen ishal ve kabızlık ilaçlarının ölümün gerçekleşmesi ile ilgisinin olmadığı veya bu durumu kolaylaştırıcı bir etkisinin olmadığı ifade edildi.

Çocuğun vücudunda herhangi bir darp izinin bulunmadığı da belirtilen raporda, ölümde gerek kurum personelinin gerekse de doktorların herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı belirtildi. - ANKARA