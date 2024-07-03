İstanbul'da devlet korumasındaki çocuğun ölümünde ihmal iddiası gerçek dışı çıktı - Son Dakika
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Yerel

İstanbul'da devlet korumasındaki çocuğun ölümünde ihmal iddiası gerçek dışı çıktı

Adli Tıp Kurumu'nun raporuyla, İstanbul'da devlet koruması altındaki 3,5 yaşındaki çocuğun ölümünde ihmal olduğu iddiasının gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Adli tıp raporunda çocuğun ölüm nedeni enfeksiyon olarak açıklandı ve verilen ilaçların ölüme neden olduğu iddiası da çürütüldü. Rapor ayrıca çocuğun vücudunda darp izine rastlanmadığını ve kurum personeli ile doktorların herhangi bir sorumluluğunun olmadığını belirtti.

03.07.2024 11:26
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İstanbul'da devlet koruması altındaki 3,5 yaşındaki çocuğun ölümünde "ihmal olduğu" iddiasının gerçek dışı olduğu Adli Tıp Kurumu'nun raporuyla ortaya çıktı.

Geçen sene Bahçelievler'de devlet korumasında kalan 3.5 yaşındaki çocuk, aniden fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, çocuğun ihmal nedeniyle vefat ettiği iddiası ortaya atılmıştı.

Edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adli tıp raporu tamamlandı. Raporda küçük çocuğun ölüm nedeni enfeksiyon olarak açıklandı.

"Çocuğa verilen ilaçların buna neden olduğu" iddiasına yönelik raporda, verilen ishal ve kabızlık ilaçlarının ölümün gerçekleşmesi ile ilgisinin olmadığı veya bu durumu kolaylaştırıcı bir etkisinin olmadığı ifade edildi.

Çocuğun vücudunda herhangi bir darp izinin bulunmadığı da belirtilen raporda, ölümde gerek kurum personelinin gerekse de doktorların herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da devlet korumasındaki çocuğun ölümünde ihmal iddiası gerçek dışı çıktı - Son Dakika

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