İstanbul'da Eğitim Faaliyetleri 16.00'ya Kadar Sürecek

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İstanbul Valiliği, 31 Aralık Salı günü yaşanması beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerinin saat 16.00'ya kadar devam edeceğini duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "31 Aralık Salı günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi ile özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL