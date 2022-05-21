İstanbul'da gerçekleştirilen tatbikata Afyonkarahisar AFAD ekibi de katıldı - Son Dakika
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İstanbul'da gerçekleştirilen tatbikata Afyonkarahisar AFAD ekibi de katıldı

21.05.2022 09:32
İstanbul'da gerçekleştirilen tatbikata Afyonkarahisar AFAD ekibi de katıldı

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İstanbul'da gerçekleştirilen Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatına personel ve malzeme desteği sağladı.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İstanbul'da gerçekleştirilen Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatına personel ve malzeme desteği sağladı.

İstanbul'da gerçekleştirilen tatbikata Afyonkarahisar AFAD'dan 9 tır barınma malzemesi, 17 personel, 47 kişilik yerel destek ekibi, 4 kurtarma, 1 koordinasyon, 1 haberleşme, 3 lojistik araç ile iki K9 arama köpeğinin gönderildiği belirtildi. Başarılı geçen tatbikata katılan personellerin hafta sonu kente dönecekleri kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Karahisar, İstanbul, AFAD, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da gerçekleştirilen tatbikata Afyonkarahisar AFAD ekibi de katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da gerçekleştirilen tatbikata Afyonkarahisar AFAD ekibi de katıldı - Son Dakika
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