İstanbul'da Gıda Denetimleri Arttı - Son Dakika
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İstanbul'da Gıda Denetimleri Arttı

İstanbul\'da Gıda Denetimleri Arttı

Ramazan öncesi gıda denetimleri hız kazandı, 70 milyon TL ceza kesildi.

24.03.2025 18:57
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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde tatlı, şekerleme, pastacılık ve unlu mamul gibi ürünlere yönelik denetimlerini artırdı. İstanbul'da iki ayrı çikolata fabrikası denetlenirken, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, "Uygunsuzluk tespit ettiğimiz bin 200 işletmemize 70 milyon TL'yi aşkın idari para cezası da uygulamış bulunuyoruz" dedi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, Ramazan Bayramı'nda tüketimi artması muhtemel un ve unlu mamuller, et ve et mamulleri, süt ve süt ürünleri ile şekerli mamuller üreten işletmelerde denetimde bulundu. Esenyurt ve Eyüpsultan'da bulunan iki ayrı çikolata fabrikasında yapılan denetime İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Tarım ve Orman Bakanlığı Risk Değerlendirme Daire Başkanı Mehmet Ali Ünverdi ve Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanı Mehmet Menderis de katıldı. Kontrollerde üretimde kullanılan ham maddelerden başlanarak, üretimin tüm aşamaları kontrole tabi tutuldu. Gıda işletmelerinin kayıt işlemleri ile resmi kontrolleri, 39 ilçe müdürlüğünde görevli 822 resmi kontrol görevlisi tarafından yürütüldü.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, vatandaşların da gıda denetçisi olmasının önemine vurgu yaparak, uygunsuzlukların "Alo 174" ihbar hattına bildirilmesi gerektiğini belirtti. Parıldar, "Ürünlerin hazırlandığı üretim tesislerinin de denetimlerini yaptık. İşletmemizin ham maddelerin girişinden nihai ürüne kadar süreç içerisinde gerek kalite kontrol sistemleri, gerek izleme sistemleri ve gerekse hijyen yönünden denetimlerini gerçekleştirdik. Bu işletmemizde bugün itibarıyla herhangi bir usulsüzlük bulunmuyor. İstanbul'da 133 bin 500'den fazla gıda işletmemiz var. 2024 yılında 230 binin üzerinde denetim gerçekleştirdik. 2025 yılı içerisinde de 53 bin denetim gerçekleştirdik ve işletmelerden aldığımız bin 253 numune ile de işletmelerin kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir olumsuzluk durumunda da gerek idari, gerek savcılık boyutunu, gerekse de bakanlığımızın insan sağlığını olumsuz etkileyen durumlarda da Kamuoyu Bilgilendirme Platformu'nu aktif olarak kullandık" dedi.

Vatandaşın gıda denetçisi olmasını arzuladıklarını belirten Parıldar, "İstanbul'da uygunsuzluk tespit ettiğimiz bin 200 işletmemize 70 milyon TL'yi aşkın idari para cezası da uygulamış bulunuyoruz. Nihai olarak şunu söylemek istiyorum; 822 gıda denetçisi ile 39 ilçede İstanbul'da hizmet üretmeye çalışıyoruz. Ancak asıl olan tüketicinin her birinin bir gıda denetçisi olarak gördüğümüz süreçte özellikle tüketicilerimizden uygunsuzluk gördüğü ve tespit ettiği bir durum olursa 'Alo 174 Gıda İhbar Hattı' ile bizlere ulaşsınlar. Bizler de anında müdahale edelim" diye konuştu.

İstanbul'da yılbaşından bugüne kadar 53 bin gıda işletmesi denetlendi

İstanbul'da 2025 yılı itibarı ile faaliyet gösteren 133 bin 513 gıda işletmesi bulunduğu belirtildi. İl ve ilçe müdürlüklerinin gıda kontrol ekipleri, yılbaşından bugüne kadar 53 bin gıda işletmesini denetledi. 2025 yılında uygunsuzluk tespit edilen yaklaşık bin 200 işletme hakkında 70 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulanırken, 11 İşletme hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, istanbul, Ekonomi, Sağlık, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da Gıda Denetimleri Arttı - Son Dakika

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