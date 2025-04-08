İstanbul'da İntihar Olayı

Psikolojik sorunları olan şahıs kendini astı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de psikolojik problemleri olduğu öne sürülen şahıs, bir binanın en üst katında kendini asarak intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Nasıf M. (53), bir binanın en üst katındaki dairede kendisini astı. Olay yerinde yaşamını yitiren kişiyi gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle asılı olduğu yerden indirilen şahsın cenazesi morga kaldırıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.