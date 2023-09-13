İstanbul'da suya yüzde 25 zam - Son Dakika

İstanbul'da suya yüzde 25 zam

Son Güncelleme: 13.09.2023 16:03

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ 2. Olağan Genel Kurulunda su fiyatlarına yüzde 25'lik zam teklifi kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Olağan Kurulu, bugün gerçekleşti. İBB'nin Saraçhane'deki merkez binasında yapılan toplantıda İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 25'lik bir zam kararı alındı.

İSKİ YÜZDE 60 İSTEMİŞTİ

İBB Meclisi eylül ayı oturumunda İSKİ olağan kurulunda İSKİ'nin suya yüzde 60 zam teklifi görüşüldü. İSKİ'nin teklifi kurulda revize edildi. AK Parti ve CHP grubunun anlaşmasıyla yüzde 25 zam kararı alındı.

KONUTLARDA YENİ TARİFE

Yüzde 25 zamla yeni tarifede konutlarda 0-15 metreküp arası 1. kademenin birim fiyatı 16.50 TL'den 20.62 TL'ye çıktı. 15-30 metreküp arası ikinci kademe 23.75 TL'den 29.68 TL'ye, 30 metreküp ve üzeri3.kademenin birim fiyatının 32.34 TL'den 40.42 TL'ye yükseltildi.

DİĞER TARİFELER

Yasa ile mahalle olmuş yerlerde ve kırsal mahallede konut birim fiyat 4.12 TL'den 5.15 TL'ye, ortak sayaç konut/ konut inşaatı şantiyesi 23.75 TL'den 29.68 TL'ye, işyeri birinci kademe (0-40 metreküp) 43.23 TL'den 54.03 TL'ye, işyeri ikinci kademe (43 metreküp ve üzeri) 50 TL'den 62.5 TL'yeçıktı.

Kaynak: İHA

İSKİ, Zam, Belediye, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da suya yüzde 25 zam - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da suya yüzde 25 zam - Son Dakika
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