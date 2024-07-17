İstanbul'da Vatandaşlar Boğaz'da Serinledi - Son Dakika
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İstanbul'da Vatandaşlar Boğaz'da Serinledi

İstanbul'da sıcak hava ve nem uyarısı yapılmasına rağmen bazı vatandaşlar, Boğaz'ın sularında serinlemek için tercih etti. Sıcaklıkların 30 dereceyi aşmasıyla birlikte, Boğaz hattı boyunca yürüyüş yapanlar ve şezlong, havlu ve portatif masa getirenler Boğaz'da serinlemenin keyfini çıkardı. İstanbul'un neminden ve sıcağından kurtulmak için en güzel yerin denizler olduğunu belirten vatandaşlar, denize girerek serinlediklerini ifade etti.

17.07.2024 16:30
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İstanbul'da bazı vatandaşlar, kent genelinde etkisini sürdüren sıcak havada Boğaz'ın sularında serinledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM İstanbul için sıcak hava ve nem uyarısı yaparken sıcaklıklar 30 dereceyi aştı. İstanbul'da bunaltan sıcaklıklarda serinlemek isteyenler, kendilerini Boğaz'ın sularına bıraktı. Kimi vatandaşlar Boğaz hattı boyunca yürüyüş yaparken, yanlarında şezlong, havlu ve portatif masa getiren kimi vatandaş ise, Boğaz'da serinlemenin keyfini sürdü. Bazı vatandaşlar ise gölgelik alanlarda oturmayı seçti.

"Devletimiz sağ olsun"

Arkadaşlarıyla birlikte denize yüzmeye gelen Yusuf Şahin, "Her gün denize geliyoruz, serinliyoruz. Deniz de zaten boğaz suyu tertemiz. Yüzüyoruz devamlı. Herkese tavsiye ederiz burası çok güzel. Ücretsiz bir yer. Devletimiz sağ olsun" dedi.

"İş yerinde klima var ama açık hava olduğu için etki etmiyor"

Sahilde bir kafede garsonluk yapan Samet Turgut, "Çalıştığım için dışarı çıkmam zor oluyor. Denize girme fırsatımız da olmuyor. Sabah işe geliyoruz akşam çıkıyoruz. İş yerinde klima var ama açık hava olduğu için etki etmiyor" diye konuştu.

"İstanbul'un neminden ve sıcağından kurtulmak için en güzel yerler denizlerdir"

İstanbul'un neminden ve sıcağından kurtulmak için en güzel yerin denizler olduğunu söyleyen İlyas Örnek, "Biz buralarda yaşadığımız için en güzel yerler sahiller oluyor. Sahilde de denize giriyoruz. Ama sahile uzak olan insanlara Allah kolaylık versin. İstanbul'un neminden ve sıcağından kurtulmak için en güzel yerler denizlerdir. İster istemez evde oturtamıyorsun. Biz de serinlemek için sahile iniyoruz. Denize giriyoruz" dedi.

"Sıcakta kendine dikkat edeceksin"

Sarıyer'e günübirlik gelen İhlas Baykan, "Sıcağa çok sıkmamaya gayret ediyoruz. Denize geliyoruz. Kendi memleketimde de aynı şekilde denize gidiyoruz. Sıcakta kendine dikkat edeceksin. Gençlik gitti artık" diye konuştu.

"Evde yüreğimiz yanıyor"

Sıcaktan etkilenmemek için denize girdiğini söyleyen Servet Can Doğan, "Evde yüreğimiz yanıyor. Gelip denize atlıyoruz. Okul yaz tatiline girdi ama yakında açılıyor galiba. Burada da serinliyoruz. Bu sıcakta dışarda arkadaşlarımla oturamıyorum. Biz de denize geliyoruz serinlemek için. Sıcaktan bunaldığımızda evde soğuk suyun altına giriyoruz ama çoğunlukla denize giriyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Vatandaşlar Boğaz'da Serinledi - Son Dakika

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