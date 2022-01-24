İstanbul'da akşam saatlerinde yeniden etkili olmaya başlayan kar kenti beyaza bürüdü. Bahçelievler Yenibosna Çobançeşme Mahallesi'nde sokağın beyaza büründüğünü gören vatandaşlar kar yağışının tadını çıkardı.
Eğlenceli anların yanı sıra sokaktan geçen araçlar kar yağışı nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Karda oyun oynayan bir çocuğun kayıp bir aracın önüne düşmesi ise sürücüye zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › İstanbul'da vatandaşların kar eğlencesi kameralara yansıdı - Son Dakika