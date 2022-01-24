İstanbul'da vatandaşların kar eğlencesi kameralara yansıdı - Son Dakika

İstanbul'da akşam saatlerinde yeniden etkili olmaya başlayan kar kenti beyaza bürüdü. Bahçelievler Yenibosna Çobançeşme Mahallesi'nde sokağın beyaza büründüğünü gören vatandaşlar kar yağışının tadını çıkardı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Eğlenceli anların yanı sıra sokaktan geçen araçlar kar yağışı nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Karda oyun oynayan bir çocuğun kayıp bir aracın önüne düşmesi ise sürücüye zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.