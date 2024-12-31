İstanbul'da Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri - Son Dakika
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İstanbul'da Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri

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İstanbul, 2025 yılını huzur içinde karşılamak için 60 bin güvenlik personeliyle tedbir alacak.

31.12.2024 09:29
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada kentin yeni yılı huzur içinde karışlayabilmesi için tüm tedbirlerin alındığının belirtilerek, "Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimiz toplam 60 bin 068 personelle vatandaşlarımızın huzur içinde 2025 yılını karşılayabilmesi için görev yapacaktır" denildi.

İstanbul Valiliği kentte alınan yeni yıl tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı. İstanbul'un 2025 yılını huzur içinde karşılayabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığının belirtildiği açıklamada, "31 Aralık 2024 Salı günü vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunacağı merkezler başta olmak üzere şehrin tamamında güvenlik tedbirleri en üst seviyede uygulanacaktır. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimiz toplam 60 bin 68 personelle vatandaşlarımızın huzur içinde 2025 yılını karşılayabilmesi için görev yapacaktır. Ayrıca Mobil Göç Araçlarıyla sürdürülen yasa dışı göçle mücadele çalışmaları, yılbaşında da aralıksız devam edecektir. Yılbaşı tedbirleri kapsamında ayrıca; kamyon, tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy İlçelerine girişleri, 31 Aralık Salı günü saat 08.00'dan 01 Ocak Çarşamba günü saat 08.00'a kadar yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan 31 Aralık Salı günü yapılacak bazı denetimlere de yer verilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın gıda güvenliğini sağlamak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizin gıda denetimleri, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini de en hızlı şekilde alabilmeleri için 112 ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlarımızın fahiş fiyat nedeniyle yaşayabileceği muhtemel mağduriyetlerin önüne geçmek için Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, günübirlik kiralanan evlerde ve otellerde kayıtsız kalma ile ilgili denetim ekipleri, yaşanması muhtemel telefon, internet ve doğalgaz arızalarına karşı ilgili destek hizmet ekipleri, yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma müdahale etmek için İtfaiye, Zabıta ve AFAD ekiplerimiz görevleri başında bulunacaktır" denildi.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bin 16 noktada 10 bin 498 toplam ekip (8731 ekip + 1767 trafik ekibi), 4 helikopter, 7 dedektör köpek, 10 deniz botu, 55 bin 225 personelle; İl Jandarma Komutanlığı'nın ise 713 tim, 724 araç, 4 bin 530 personelle; Sahil Güvenlik Komutanlığının ise 25 noktada 33 unsur 313 personelle hizmet vereceğini ifade edildi. - İSTANBUL

İstanbul\'da Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri - Son Dakika

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