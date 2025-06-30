İstanbul\'da Yunusların Dansı

Yaz mevsiminde daha çok görünün yunusların İstanbul'da masmavi denizde dans edercesine yüzdüğü anlar havadan görüntülendi. Yunusların kimi zaman diğer grup üyeleriyle kimi zamanda tek başlarına balık avlarken ortaya çıkardığı manzara belgeselleri aratmadı.

Marmara Denizi'nde her geçen gün artan yunus popülasyonu beraberinde renkli görüntüler oluşmasına neden oluyor. Yaz aylarında daha fazla görünen yunus balıkları İstanbul'un sahillerinde adeta dans edercesine yüzüyor. İstanbul Boğazı'nda kimi zaman geçen gemilere eşlik ederken görüntülenen sevimli balıklar, kimi zaman da diğer grup üyeleriyle suyun üzerinde kameraya yansıyor. Yunus balıklarının tek olduğu ve avlandığı o özel anlar havadan çekilen görüntülere yansıdı. Balığı yakalamaya çalışan yunus bir süre etrafında dönen balığı avlamaya çalışıyor. Daha sonra kendisinden hızla uzaklaşması ile birlikte o da peşinden yakalamaya çalışıyor. O anlar ise havadan çekilen görüntülere saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL