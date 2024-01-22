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İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı yüzde 62.59'a ulaştı - Son Dakika
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İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı yüzde 62.59'a ulaştı

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı artarak yüzde 62.59 oldu. İSKİ verilerine göre, en yüksek su miktarı Elmalı Barajı'nda yüzde 90.38, en düşük su miktarı ise Pabuçdere Barajı'nda 30.05 olarak kaydedildi.

22.01.2024 - 10:27,  Güncelleme: 11:02
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İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı artarak yüzde 62.59 oldu.

EN YÜKSEK SU MİKTARI ELMALI BARAJI'NDA ÖLÇÜLDÜ

İstanbul'u etkisi altına alan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranları artmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 62.59 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 90.38 ile Elmalı Barajı olurken, en düşük su miktarı 30.05 ile Pabuçdere Barajı oldu. Ayrıca yağışlar öncesi doluluk oranı 47.58 olan Istarancalar Barajındaki su seviyesi 67.6'ya yükseldi.

İSKİ verilerine İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ise şöyle:

Büyükçekmece: 53.74

Sazlıdere: 43.59

Istarancalar: 67.6

Kazandere: 55.53

Pabuçdere: 30.05

Ömerli: 81.77

Darlık: 78.37

Elmalı: 90.38

Terkos: 51.55

Alibey: 71.64.

İstanbul\'daki barajlardaki doluluk oranı yüzde 62.59\'a ulaştı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı yüzde 62.59'a ulaştı - Son Dakika
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