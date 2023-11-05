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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Batman'a giden uçak, bomba şakası nedeniyle 10 saat gecikmeli kalktı - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Batman'a giden uçak, bomba şakası nedeniyle 10 saat gecikmeli kalktı

Son Güncelleme: 05.11.2023 19:50

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Batman'a gitmek üzere olan Anadolujet uçağı, iki yolcunun sigara içmek için yaptığı 'Bomba var' muhabbeti nedeniyle yaklaşık 10 saat gecikmeli olarak havalandı. İhbar asılsız çıkınca 2 kişi gözaltına alındı ve uçak son kontrollerin ardından Batman'a doğru hareket etti. Bu gecikme nedeniyle İstanbul'a gitmek üzere bekleyen Batman yolcuları da mağdur oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Batman'a giden Anadolujet uçağı, iki yolcunun "bomba" muhabbeti nedeniyle yaklaşık 10 saat sonra havalandı.

"BOMBA VAR" MUHABBETİ YAPIP SİGARA İÇMEK İSTEDİLER

İddiaya göre, Anadolujet'in saat 07.35'te Batman'a gidecek olan TK-7370 sefer sayılı uçağı uzun süre kalkmayınca iki yolcu sigara içmek için aralarında "Bomba var" muhabbeti yaparak sigara içmek istedi.

BOMBA ARAMASI YAPILDI

Konuşmayı duyan yolculardan biri durumu görevlilere bildirip, ihbarda bulundu. İhbar üzerine uçağın kalkışı durdurulup, yolcular indirilerek bomba araması yapıldı. İhbar asılsız çıkınca 2 kişi gözaltına alındı.

10 SAAT SONRA KALKTI

Uçak, son kontroller yapıldıktan sonra Batman'a inmek üzere saat 16.30'da kalkış yaptı. Öte yandan, mevcut sefer gecikince Batman'dan saat 09.35'teki aynı uçakla İstanbul'a gidecek olan yolcular mağdur oldu. Batman yolcuları gelen uçakla İstanbul'a gitti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Batman'a giden uçak, bomba şakası nedeniyle 10 saat gecikmeli kalktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Batman'a giden uçak, bomba şakası nedeniyle 10 saat gecikmeli kalktı - Son Dakika
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