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İstanbul "Sosyolojinin Gözünden" ele alınacak - Son Dakika

İstanbul "Sosyolojinin Gözünden" ele alınacak

17.02.2022 08:50
İstanbul "Sosyolojinin Gözünden" ele alınacak

Beykent Üniversitesi, bu yıl "Sosyolojinin Gözünden İstanbul" başlıklı uluslararası sempozyuma ev sahipliği yapacak.

Beykent Üniversitesi, bu yıl "Sosyolojinin Gözünden İstanbul" başlıklı uluslararası sempozyuma ev sahipliği yapacak. Sempozyum kapsamında birçok yerli ve yabancı bilim insanı bir araya gelmesi planlanıyor. 27-28 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak olan Sempozyum, Beykent Üniversitesi Sosyoloji (İngilizce) Bölümünün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl, insanın yerküreye çevresel etkisinin boyutuna dikkat çekmek amacıyla "Antroposen Çağda Sağlık, Ekoloji ve Gıda" başlıklı bir sempozyum düzenlediklerini ifade eden Düzenleme Kurulu Üyesi ve Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdurrahman Yılmaz bu yıl özellikle İstanbul'u konu edindiklerini çünkü İstanbul'un her geçen gün yaşanılır olmaktan uzaklaştığını, bunun sosyal bilimciler açısından değerlendirilmesi gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

Yılmaz, "İstanbul, sürdürülebilirliğini çoktan aşmış endüstriyel hacmi ve yirmi milyona yaklaşan nüfusuyla pek çokları için gün geçtikçe yaşanılır olmaktan uzaklaşıyor. Bugün gezegensel kentleşmenin öne çıkan örneklerinden biri olarak İstanbul; içinden gelip geçen göç akışlarıyla, farklı kimliklerin durağı olmasıyla, sanata esinlendikleriyle, iklimiyle, küresel ölçekte yaşanan Covid-19 salgınının etkileriyle, hayvanları, bitkileri, caddeleri, binaları, semtleri, denizi, adaları, parkları ve insanlarıyla üzerine ne kadar konuşulsa ve tartışılsa konu başlıkları tükenmeyecek bir toplumsal mekan niteliğinde" diye konuştu.

İstanbul'un en can alıcı konuları

Sempozyum düzenleme kurulu üyelerinden Doç. Dr. Nihan Bozok ise sempozyumla ilgili şu ifadelerini kullandı:

"İstanbul üzerine geniş tartışmaların bir ucundan tutmayı ve İstanbul'un en can alıcı konularını sosyal bilimler perspektifinden ele almayı planlıyoruz. İstanbul'un çevre, deprem, sağlık, suç ve güvenlik, kentsel mekanlar ve barınma gibi yaşama ilişkin sorunlarının bölge ve şehir planlama, fen, mühendislik ve tıp bilimleri kadar disiplinlerarası temasların güçlendirdiği sosyal bilimlerce de tartışılması gerektiğini düşünüyoruz."

Sempozyuma son başvuru 25 Mart

Sempozyumun çevrim içi ve/veya hibrit olarak yapılmasının planlandığını, detaylı bilginin Beykent Üniversitesi'nin web sitesinin duyurular bölümünde bulanabileceğini ifade eden Yılmaz, sempozyumun heyecan verici ve verimli bir buluşmaya ev sahipliği yapmasını dilediklerini ifade etti. - İSTANBUL

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Beykent Üniversitesi, İngilizce, Sempozyum, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstanbul 'Sosyolojinin Gözünden' ele alınacak - Son Dakika


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