İstanbul Yeşilköy\'de Tapu ve İskan Sorunu Yaşanıyor

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İstanbul Yeşilköy'de bulunan bir binada 5 yıldır tapu ve iskan sorunu yaşanıyor. İddiaya göre, müteahhit tarafından çatıdaki 2 daireye toplam 240 metrekare kaçak yapı inşa edilip haksız kazanç elde edilmeye çalışıldı. Hak sahiplerinden birinin 150 bin dolar daha fazla para vermeyi kabul etmeyince de müteahhittin kendi inşaatını şikayet ettiği ileri sürüldü. Kaçak katı resmileştirmek için toplanan meblağ ise Bakırköy Belediyesi'ni rüşvet iddialarının ortasında bıraktı.

İddiaya göre, İstanbul Yeşilköy'de bulunan bir binanın müteahhidi, vatandaşları ve esnafı mağdur etti. Müteahhidin firmasının, binanın sözleşmesinde yazan fiyatın üzerine 150 bin dolar tahsil ederek binalarını teslim edeceğini ifade ettiği ileri sürüldü. Bina içerisinde bulunan bir kişinin belirlenen miktarı vermemesi üzerine ise kendi yaptığı inşaatı belediye ve kamu kurumlarına imara aykırı diye şikayet etti. Bu şekilde iskan ve tapu alamayan vatandaşlar 5 yıldır mağdur olduklarını söyledi. Binanın çatı katına yapılan 2 daire için 120 metrekarelik yaşam alanı eklenerek toplam 240 metre kare kaçak alan oluşturulduğu öne sürüldü. 1 kişiden 150 bin dolar para alamayan müteahhit iddiaya göre kendi yaptığı binayı belediye ve kamu kurumlarına şikayet etti. Bu şekilde 5 yıldır iskan ve tapu alamayan hak sahipleri ise durumlarını çözüme kavuşmasını istiyor.

İstanbul'un en popüler semtlerinin başında Yeşilköy'ün geldiğini ifade eden İş adamı Ebubekir Kaynar, "İstanbul Caddesi üzerindeki binanın önündeyiz, buranın müteahhitliğini yapan firma Özanadolu Yapı Denetim şirketi. Şikayetler ve denetimler üzerine 2024 yılı şubat ayında bakanlık tarafından lisansı iptal edilmiş. Kaçak eklentilerden haksız kazanç elde ediyorlar. Vatandaşlar mağdur ediliyor, bu işin en önemli noktası binayı yapan inşaat mühendisidir. Yaptığı inşaatları kendisi şikayet ettiriyor. Millete şantaj yapıyor, inşaat başladıktan sonra 'kur farkı yükseldi, bana bir bu kadar daha ödemeniz lazım, ödemezseniz gerekeni yapacağım' diye tehditler ile belediyelere şikayet ediyor ve malikleri bu şekilde mağdur ediyor. Esnaf arkadaşlarım ile konuştuğumda 5 yıldan beridir tapu ve iskan alamadıklarını ifade ediyorlar. 'Hak adalet yerini bulsun' diyorlar, 'bir tane dolandırıcı gelip bizi soyup gidiyor' diyorlar" şeklinde iddialarda bulundu.

"2 dairede çatı katında kaçak yapılaşma var"

Bina ile ilgili 2 daire için kaçak kat yapıldığını iddia eden Murat Bejur, "2018 yılında pandemi öncesi yapımına başlandı. İçerideki esnaflar ve vatandaşlar mağduriyetlerini belirtiyorlar. İskan ve tapu sorunları var. En üst katta 2 dairede çatı katında kaçak yapılaşma var. Bunlar tabii ruhsatta görünmüyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL