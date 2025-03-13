İTÜ\'de İlk Sinema Zirvesi Gerçekleşti

İstanbul Teknik Üniversitesi Sinema Kulübü, sinemaya ilgi duyan öğrencileri ve sektör profesyonellerini bir araya getiren ilk Sinema Zirvesi'ni düzenledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sinema Kulübü, sinemaya ilgi duyan öğrencileri ve sektör profesyonellerini bir araya getiren ilk Sinema Zirvesi'ni düzenledi. 12-13 Mart 2025 tarihlerinde, İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi'nde gerçekleşen Zirve, sinemanın farklı alanlarında uzmanlaşmış önemli isimleri ağırladı. Yönetmen Ezel Akay oyuncu Cengiz Bozkurt, oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Belgesel sinemacı Gökçe Kaan Demirkıran, Sinema yazarı Aslı Ildır, Ses tasarım uzamanı Serdar Öngören, Pitching uzmanı Seda Kanburoğlu, Renk uzmanı Hakan Palioğlu konuşmacı olarak katıldılar. Sinemaseverler ve sinema dünyasında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için büyük bir fırsat sunan etkinlik, akademisyenlerden sektör profesyonellerine, oyunculardan teknik uzmanlara kadar geniş bir yelpazede konuşmacılara ev sahipliği yaptı.

İTÜ Sinema Zirvesinde sinema sektörünün önde gelen isimleri, sinema sanatı ve sektördeki dinamikler üzerine deneyimlerini paylaştı, üniversite öğrencisi katılımcılarına ilham vererek, yeni bakış açıları kazandırdı. - İSTANBUL