İYİ Parti Genel Başkan Adayı Akalın: 'Milliyetçilikle demokrasiyi birbiriyle içselleştirip, demokratik milliyetçiliği inşa etmemiz lazım' - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkan Adayı Akalın: 'Milliyetçilikle demokrasiyi birbiriyle içselleştirip, demokratik milliyetçiliği inşa etmemiz lazım'

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Mehmet Tolga Akalın, İYİ Parti'nin milliyetçilikle demokrasiyi birbiriyle içselleştirerek demokratik milliyetçilik inşa etmesi gerektiğini söyledi. Akalın, İYİ Parti'nin güvenlik, özgürlükler ve hukuk, refah alanlarında seçmene mesaj vermesi gerektiğini belirtti.

27.04.2024 20:50  Güncelleme: 20:58
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- İYİ Parti Genel Başkan Adayı Akalın: "Milliyetçilikle demokrasiyi birbiriyle içselleştirip, demokratik milliyetçiliği inşa etmemiz lazım"

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkan Adayı Mehmet Tolga Akalın, "Milliyetçilikle demokrasiyi birbiriyle içselleştirip, demokratik milliyetçiliği inşa etmemiz lazım" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de yeni genel başkan belli oluyor. 5. Olağanüstü Kurultay'da Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz genel başkanlık için yarışıyor. Kura sonucu ikinci konuşmacı olan İYİ Parti Genel Başkan Adayı Mehmet Tolga Akalın, İYİ Parti'nin Türkiye'nin makul merkezinde kurulduğunu söyleyerek, "Kuruluş ilkeleri de fevkalade bir siyasi harekettir. Ben, İYİ Parti'nin kendisini milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı olarak tanımlamasını doğru buluyorum" diye konuştu.

"Seçmene 3 konuda mesaj vermeniz gerekiyor" diyen Akalın, şunları söyledi:

"Güvenlik, özgürlükler ve hukuk, üçüncü olarak da refah alanında mesaj vermeniz gerekiyor. İYİ Parti'nin milliyetçiliği siyaset ve seçmen ihtiyaçlarının güvenlik alanına, İYİ Parti'nin demokratlığı siyaset ve seçmen ihtiyaçlarının özgürlükler ve hukuk alanına, İYİ Parti'nin kalkınmacılığı siyaset ve seçmen ihtiyaçlarının refah alanına tekabül ediyor. Milliyetçilik ve demokrasi, birbirinin olmazsa olmazıdır. Güvenlik ve demokrasi de birbirinin çelişeni değil, tamamlayanıdır. Milliyetçilikle demokrasiyi birbiriyle içselleştirip, demokratik milliyetçiliği inşa etmemiz lazım."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İYİ Parti Genel Başkan Adayı Akalın: 'Milliyetçilikle demokrasiyi birbiriyle içselleştirip, demokratik milliyetçiliği inşa etmemiz lazım' - Son Dakika

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