İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Amasya İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Amasya İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Amasya İl Başkanlığı\'nı Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Amasya İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek yaptığı konuşmada, ülkenin sorunlarını çözmek için mücadele edeceklerini ve emeklilerin yaşadığı sıkıntıları çözmek için çaba göstereceklerini belirtti.

18.07.2024 19:43
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RAFET ÖZTÜRK

(AMASYA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Amasya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Dervişoğlu; "Bu ülkeyi siyasi taassuplara, hırslara, taleplere ve beklentilere kurban etmeyeceğiz. Bütün mücadelemiz milletimiz için olacak. Bugün büyük sıkıntılarla karşı karşıya bulunan ve 12 bin 500 liralık bir maaş reva görülen emeklinin kaynamayan tenceresini derdini yine onun hanesinde çözmeye çalışacağız" diye konuştu.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere akşam saatlerinde Amasya'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Amasya İl Başkanı İbrahim Mermer'i ve partilileri il başkanlığı binasında ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Amasya bizim için çok önemli bir yer, acı tatlı anılarımızın olduğu yer. Büyük dostluklar, ebedi dostluklar kurduğumuz yer. ve çıktığımız bütün siyasi yolculukları maddi ve manevi kalesi olma özelliğiyle kendini hissettiren bir yer. Buraya gelişimiz bereketli olduğuna göre inşallah, bereketli sonuçlar alırız diye umuyorum. Şimdi bir sıfatla buradayım. Bir siyasi partinin genel başkanıyım. O dönemlerde böyle bir hayal aklımın ucundan geçmiyordu. Ben hayatımın hiçbir döneminde kariyerimle ilgili bir planlama düzenleme yapmadım. Ailemiz için, bu büyük aile için hayırlı olanı bize nasip etmesi için duasında bulundum. Bize nasip edilen her şeyin içinde de bir sır, hikmet ve emir arayarak, o nasibin peşinde koşmaya gayret sarf ettim. Şimdi o nasibin peşinde beraberce koşmaya, yürümeye, saflarımızı sıklaştırmaya, kol kola girmeye, gönül gönüle girmeye Amasya'ya geldim.

"Çıktığımız yolda her zaman ileriye yürüyeceğiz"

Çok büyük sıkıntılar içindeyiz. Çok büyük dertlerle karşı karşıyayız. Her alanda neredeyse çok büyük problemleri çözmekle mükellefiz. O problemlerin çözülmesi noktasında vaziyet alacağız. Yılgınlığa düşenler var ise şayet, yılmamızı icabet ettiren bir şey olmadığını onlara anlatacağız. Dargınlarımız varsa darılacak bir şey olmadığını, üzülecek bir şey varsa, üzülecek bir şey olmadığını onlarla paylaşacağız. Yaralar var biliyorum, onları sarmak için yola çıktık. O yaraları birbirimize sarılıp saracağız. ve Türkiye'nin bütün dertlerini, milletimizin bütün çilelerine, çare olabilecek çözümlerimizi de vatandaşlarımızla paylaşacağız. Bugün büyük sıkıntılarla karşı karşıya bulunan ve 12 bin 500 liralık bir maaş reva görülen emeklinin kaynamayan tenceresini derdini yine onun hanesinde çözmeye çalışacağız. Çıktığımız yolda durmak, yorulmak, geride kalmak yok. Çıktığımız yolda her zaman ileriye yürüyeceğiz. Geride olup biten geride kalmıştır değerli dava arkadaşlarım. Bu ülkeyi siyasi taassuplara, hırslara, taleplere ve beklentilere kurban etmeyeceğiz. Bütün mücadelemiz milletimiz için olacak. Bütün mücadelemiz vatanımız için olacak. Bütün mücadelemiz bayrağımız için olacak. Bütün mücadelemiz gençlerimiz, evlatlarımız için olacak. ve göreceksiniz mutlaka başaracağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Amasya İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Amasya İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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