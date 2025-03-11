İyilik Ailesi’nden Ramazan’da Yardım Eli

Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla İyilik Ailesi Platformu, ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor.

Ankara'da faaliyet gösteren İyilik Ailesi Platformu, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği yardım kampanyası kapsamında Muş'ta yetim ve muhtaç ailelere destek sağladı. Platformun kurucusu Polis Memuru Mustafa Şahin, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği yardım kampanyası kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerin bakkal borçları kapatılırken, yetim ailelere ise nakit desteği sağlandı. Platform üyeleri, iyiliği büyütmek için bakkalları ve evleri tek tek dolaşarak yardımları sahiplerine teslim etti.

Yapılan yardım çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Polis Memuru Mustafa Şahin, Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak, "Bu kampanyamızda başta Yasin Karip ve ailesi olmak üzere hayırseverlerimizin desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştık. Yetim ve muhtaç ailelerimizin yanında olmak bizim için büyük bir sorumluluk. Bu mübarek ayda, onların yüzünü güldürebilmek en büyük mutluluğumuz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. İyilik Ailesi Platformu Ramazan ayı boyunca yardım çalışmalarına devam edecek. Hayırseverlerin katkılarıyla daha fazla aileye ulaşılacağız" dedi. - MUŞ