'İz Bırakanlar' serisi, İzQ'da başladı - Son Dakika

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, sıra dışı başarı hikayeleriyle fark oluşturan ve gençler için ilham kaynağı olan usta isimleri, girişimcilikte yolun başındaki kişilerle bir araya getirmek amacıyla "İz Bırakanlar" serisini başlattı.

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "İz Bırakanlar" adlı etkinlik, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Alp Avni Yelkenbiçer'in moderatörlüğünde gerçekleşti. Programa, İzmir Ticaret Odası ve İzQ Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Engin Bişar ile Mentor Dr. Cengiz Üzün de katıldı.

İzQ'nun konuğu olan İbrahim Akman'ın kurucusu olduğu şirketlerinden çıkan markalar, Türkiye'de ve uluslararası alanda bilinir hale geldi.

İzmir'de geniş bir katılımcı kitlesine, 15 yıllık kariyer yolculuğunu anlatan İbrahim Akman, İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nin İzmir'e kazandırılması nedeniyle kentin tüm paydaşlarına teşekkür ederek sözlerine başladı. Akman, "Ekosistem adına böyle ortamlar çok önemli. Bilginin ve deneyimin aktarımı, yeni girişimciler için çok anlamlı. Bu merkezin, girişimcilerin ekosisteme kazandırılmasına ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. İzmirli bir girişimci olarak burada olmaktan dolayı çok gururlu ve mutluyum" dedi.

"Zorlandım ama vazgeçmedim"

Girişimciliğe ilk başladığında pek çok zorlukla karşılaştığını ifade eden Akman, "Belediyedeki işimden ayrılıp girişimci olmaya karar verdiğimde ailemin tepkisiyle karşılaştım. Ciddi anlamda risk aldığımı düşündüler ama vazgeçmedim. İlk başladığımızda 5 metrekarelik bir ofiste, çok küçük bir ekiptik. Flash oyun üretmeye başladıktan sonra bir anda Türkiye'nin en büyük 3 oyun sitesinden biri haline geldik. Gelirimiz arttıkça ekibimiz de büyümeye başladı. Mobile geçiş süreci, bizim için yeni bir dönemin başlangıcıydı. Geleceğin mobilde olduğunu öngörüp 20'ye yakın mobil oyun ürettik. O zaman, o şartlarda attığımız adımlar gerçek anlamda cesaret" ifadelerini kullandı.

Girişimcilere öneriler

15 yılın sonunda geldikleri noktayı katılımcılara aktaran Akman, girişimcilere önerilerini sıralayarak, "Kendinizi iyi tanıyın, kendi karakterinizin ve yeteneklerinizin farkında olun. Mutfağa girip mutlaka deneyim kazanın. Global düşünün. Globale açılmanın kolay olacağı projeler düşünün. Ekip olmaya ve ortaklığa güvenin. Doğru yerde, doğru kişilere sorumluluk vermek çok önemli. Başarı, kişinin kendini bulmasıyla ilgili bir durum. Başkasının başarısını kopyalamak yerine; neyi neden yaptıklarını öğrenip kendinize göre bunu uyarlamalısınız" diye konuştu.

Özgener: "Gençler hayal kurmalı"

Girişimciliğin ve inovasyonun gençler için bir kariyer hedefi haline gelmesi gerektiğine dikkat çeken İzmir Ticaret Odası ve İzQ Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Geleceği inşa edecek gençlerimizi; başarı hikayeleri, eğitimler, network ve mentorluk gibi hizmetlerle her açıdan destekleyerek yetiştirirken, onlara başarılı olmak için önce hayal kurmayı, sonra da bu hayallerinin peşinden koşmayı aşılamak istiyoruz. Özgürce düşünebilmeleri için sunduğumuz bu yenilikçi ortamımızda, inovatif fikirlerin ardı arkasının kesilmeyeceğine olan inancımız tam. İzQ'nun amacı İzmir'den çıkan başarı hikayelerinin sayısını arttırmaksa; en kıymetli girişimcilik projelerinden biriyle başlamak istedik. 'Değerli girişimci İbrahim Akman bunu başarmış, İzmir'den çıkıp globale yayılan bir başarı hikayesine imza atmış, bunu sizler de yapabilirsiniz' demek istedik. Sevgili İbrahim Akman; başarıları ile göğsümüzü kabartan bir girişimci. Teknoloji ve oyun sektörlerinde aktif girişimleri var ve başarısı, artık Türkiye sınırlarını aşmış durumda" dedi.

Yelkenbiçer: "İzmir girişimciliğin şehri olacak"

İzmir'in bir girişimcilik şehri olmak için gerekli tüm özelliklere sahip olduğuna dikkat çeken EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Alp Avni Yelkenbiçer ise "İzmir'in önümüzdeki günlerde, gerek iklimi gerek sosyo-kültürel yapısı, gerekse de genç iş gücü ile girişimcilik yapılan bir şehir olarak anılacağına inanıyoruz. İbrahim Akman, bu toprakların ihtiyaç duyduğu bir hikayeye sahip. Kendisine, davetimizi kabul ettiği için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İZMİR