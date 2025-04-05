İzmir Barosu'ndan Avukatlar Günü Mesajı

(İZMİR) - İzmir Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla " Ekonomik baskılara, fiziksel şiddete ve itibarsızlaştırma politikalarına rağmen, cübbesini iliklemeden, görevini onurla sürdüren; biat etmeyen, susmayan, teslim olmayan tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlarız. Hiçbir avukatı yalnız, hiçbir yurttaşı savunmasız bırakmayacağız" açıklamasını yaptı.

İzmir Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hak ve özgürlüklerin, hukuk devletinin ve adaletin teminatı olan biz avukatlar; Adaletin, ancak güçlü bir savunmayla ayakta kalacağını biliyor ve yılmadan mücadele ediyoruz. Ekonomik baskılara, fiziksel şiddete ve itibarsızlaştırma politikalarına rağmen, cübbesini iliklemeden, görevini onurla sürdüren; biat etmeyen, susmayan, teslim olmayan tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlarız. Hiçbir avukatı yalnız, hiçbir yurttaşı savunmasız bırakmayacağız."